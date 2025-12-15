Essere in regola con l’uso dell’AI: sei mosse per gli studi
Nonostante le semplificazioni in arrivo dall’Europa vanno rivisti i contratti con clienti e fornitori per proteggere dati e privacy
Anche se l’Europa studia una semplificazione e un alleggerimento degli obblighi in materia di intelligenza artificiale dell’Ai Act, restano comunque altri vincoli e scadenze, tra leggi italiane e altre norme Ue che richiedono anche agli studi una mappatura accurata degli obblighi sull’utilizzo delle nuove tecnologie. Proprio negli ultimi mesi il quadro normativo degli obblighi si è arricchito di nuove regole, soprattutto in Italia. Portando a sei le mosse che ogni studio deve affrontare per essere...
Gli adempimenti e le competenze della figura responsabile rischio amianto
di Sergio Clarelli, Ingegnere, Presidente ASSOAMIANTO