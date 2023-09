Estranei in assemblea e parcheggi tra i temi delle pronunce della settimana di Antonio Scarpa

In merito al primo punto è importante ricordare che la presenza di un estraneo non si riflette sempre sulla validità della costituzione dell'assemblea e delle decisioni assunte

In Diritto e pratica condominiale 28 agosto 2023 è pubblicato l'articolo di G. Bordiga, Assemblea condominiale e soggetti estranei, in commento a una sentenza della Corte d'appello di Catanzaro. Sono annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all’oggetto.

La partecipazione ad un’assemblea condominiale di un soggetto estraneo, ovvero privo di legittimazione, non si riflette, dunque, sulla validità della sua costituzione e delle decisioni in tale sede assunte, a meno che tale partecipazione non abbia influito sulla maggioranza richiesta e sul “quorum” prescritto, o sullo svolgimento della discussione e sull’esito della votazione (Cassazione 30 novembre 2017, n. 28763; Cassazione 8 agosto 2003, n. 11943). Sarebbe, ad esempio, invalida la deliberazione assembleare adottata sulla base di una convocazione effettuata nei confronti di soggetti non legittimati perché non più titolari di diritti reali sulle unità immobiliari al momento dell’esercizio del diritto di voto, ancorché l’assemblea sia destinata ad adottare, in via di revoca o di sostituzione, deliberazioni già assunte mediante il voto dei soggetti convocati, attualmente estranei alla compagine condominiale.

Si sostiene, altrimenti, che la deliberazione di un'assemblea adottata con una maggioranza, alla formazione della quale siano concorse persone prive del diritto al voto, è addirittura da considerare giuridicamente inesistente. Ciò perché la mancanza, nel partecipante all’assemblea, del diritto al voto integra un difetto di legittimazione primaria, che deve tenersi distinto dai vizi concernenti l’esercizio del diritto di cui il soggetto sia legittimamente investito, vizi i quali possono determinare una semplice invalidità della deliberazione, che è sanata se non impugnata nei termini e alle condizioni di cui all’articolo 1137 Codice civile.

Fra tali vizi rientrano quelli attinenti al rapporto di rappresentanza, i quali danno luogo ad un mero difetto di legittimazione secondaria, come nella ipotesi in cui sia stato delegato a rappresentare il condomino persona estranea al condominio, in violazione della eventuale norma del regolamento che vieta il conferimento di deleghe a persona diversa da un altro condomino, al fine di impedire che soggetti non facenti parte del gruppo dei contitolari delle parti comuni esercitino facoltà proprie del condomino, tra le quali innanzitutto il diritto al voto. In argomento, si veda già G. Giandolfo, La mancata nomina del presidente e del segretario dell'assemblea, in Diritto e pratica condominiale 27 luglio 2023. Quanto alle modalità di partecipazione e di celebrazione, alle deleghe, alla redazione del verbale ed ai compiti dell'amministratore e del presidente, nell'ambito dell'assemblea condominiale, può rinviarsi alla sentenza 22 luglio 2022 n. 22958 della Cassazione.

Va segnalato il rilevante contributo di P. Marzotti, Costruzione e circolazione dei parcheggi: il Consiglio di Stato (Consiglio di Stato 27 giugno 2023, n. 6277), in Diritto e pratica condominiale 29 agosto 2023, in commento alla citata sentenza. Il regime delle aree destinate a parcheggio nei complessi condominiali di nuova costruzione si connota differentemente a seconda che operi: a) il vincolo di destinazione ex articolo 18 della legge 765 del 1967 e 26 della legge 47 del 1985, il quale implica l’insorgenza dell’obbligo di riconoscere all’acquirente dell’appartamento un diritto reale d’uso sull’area medesima, come individuata sulla base della concessione edilizia; b) il vincolo pubblicistico d’inscindibilità dei parcheggi con l’unità immobiliare, introdotto dall’articolo 2 della legge 122 del 1989, essendo tali parcheggi assoggettati a un regime di circolazione controllata e di utilizzazione vincolata e, conseguentemente, non trasferibili in via autonoma (per approfondimenti, Cassazione 22 aprile 2016, n. 8220; Cassazione 12 settembre 2018, n. 22154, Cassazione 10 settembre 2020, n. 18796).

In Diritto e pratica condominiale 30 agosto 2023, E. Duca, Resta valida la procura alle liti conferita dall’amministratore poi revocato, ha commentato l'ordinanza della Cassazione 20890 del 2023. La Suprema corte ha affermato che la procura al difensore rilasciata dall'amministratore di condominio a margine o in calce al ricorso per decreto ingiuntivo abilita lo stesso al patrocinio non solo nella fase monitoria, ma anche per l’eventuale giudizio di opposizione; se interviene un mutamento della persona dell’amministratore in corso di causa, ciò non ha immediata incidenza sul rapporto processuale che, in ogni caso, sia dal lato attivo che da quello passivo, resta riferito al condominio, operando quest’ultimo, nell’interesse comune dei partecipanti, attraverso il proprio organo rappresentativo unitario, senza bisogno del conferimento dei poteri rappresentativi per ogni grado e fase del giudizio.

Se anche l'amministratore che aveva conferito la procura sia successivamente revocato per provvedimento giudiziale o deliberazione assembleare, tale revoca non travolge gli atti compiuti anteriormente dall’organo rimosso dall'incarico, i quali non sono viziati da alcuna automatica invalidità, continuando piuttosto a produrre effetti e ad essere giuridicamente vincolanti nei confronti del condominio.

N. Maggio, Convocazione in assemblea trasmessa, a mezzo mail ordinaria, al coniuge convivente non proprietario, in Diritto e pratica condominiale 31 agosto 2023, sottopone all'attenzione dei lettori due recenti pronunce del Tribunale di Bari e del Tribunale di Torino. In argomento, si veda già A.M. Colombo, Convocazione dell’assemblea: la mail non è Pec, in Diritto e pratica condominiale, 3 ottobre 2022. L'articolo 66, comma 3, disposizioni attuative Codice civile non contempla, invero, il messaggio di posta elettronica semplice, giacché esso non consente di ritenere in alcun modo comprovata la consegna della mail all'indirizzo del destinatario; viceversa, la norma dà fiducia alla trasmissione telematica della comunicazione della convocazione mediante posta elettronica certificata.

È peraltro evidente che pure il rapporto di lettura generato e inviato automaticamente dal sistema informatico del destinatario di un messaggio di posta elettronica, contrariamente alla sottoscrizione di un avviso di ricevimento da parte del destinatario di una lettera o alla redazione e all’invio di una conferma della ricezione di un messaggio di posta elettronica da parte del suo destinatario, non attesta con certezza che lo stesso abbia avuto conoscenza della comunicazione il giorno dell’invio del rapporto, sicché deve farsi salva la possibilità della prova contraria di cui all'articolo 1335 Codice civile. Non rileva comunque la convocazione all'assemblea comunicata al coniuge del condomino, in quanto all’assemblea deve essere convocato l’effettivo titolare del diritto di proprietà dell’unità immobiliare (Cassazione 24 aprile 2023, n. 10824).

Qualora l'appartamento sia in comunione fra i due coniugi, questi hanno diritto ad un solo rappresentante in assemblea designato dai comproprietari interessati. Ciò non di meno, tutti i comproprietari pro indiviso della unità immobiliare devono essere individualmente convocati all’assemblea e mantengono il potere individuale di impugnarne le deliberazioni ove sussistano le condizioni di cui all’articolo 1137 Codice civile (Cassazione 8 luglio 2021, n. 19435). Ove si tratti, peraltro, di immobile facente parte di una comunione legale coniugale, opera l’articolo 180, comma 1, Codice civile, a norma del quale la rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all’amministrazione dei beni della comunione spetta ad entrambi i coniugi e, quindi, ciascuno di essi è legittimato ad esperire qualsiasi azione, non solo le azioni di carattere reale o con effetti reali, dirette alla tutela della proprietà o del godimento dell’immobile, ma anche, appunto, le impugnazioni delle deliberazioni condominiali che si assumono pregiudizievoli alla sicurezza o al decoro del fabbricato o all’uso delle parti comuni, senza che sia indispensabile la partecipazione al giudizio dell’altro coniuge, non vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario (Cassazione 8 luglio 2021, n. 19435).