Evento alla presenza del Garante privacy per affrontare i temi caldi sull’applicazione del Gdpr in condominio

L’appuntamento è fissato per il 6 ottobre a Roma dalle 9 alle 13 e l’obiettivo è sciogliere i dubbi più ricorrenti

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Tre sono i temi che si andranno ad affrontare.

Quorum nomina amministratore

Una delle problematiche, ad esempio, riguarda la nomina dell’amministratore a responsabile del trattamento dei dati per conto del condominio: se, infatti, al fine di snellire le procedure, è conveniente rivestire il ruolo di responsabile del trattamento dei dati per conto del titolare condominio (si pensi ad esempio al caso della scelta del gestionale che, inquadrando l’amministratore come titolare dovrebbe essere scelto dall’assemblea o dai singoli condòmini mentre, se l’amministratore riveste il ruolo di responsabile è scelto direttamente da quest’ultimo), è al contrario incerta la maggioranza assembleare che dovrebbe deliberare la nomina in questione, posto che il diritto alla riservatezza deve considerarsi personalissimo e, quindi, ben potrebbe configurarsi la necessità di una delibera adottata all’unanimità. Nel silenzio della legge, certamente, risulta rischioso procedere con la nomina a maggioranza anche perché, tra l’altro, sarebbe anche contestabile il quorum deliberativo che si intendesse adottare.

Se non si raggiunge il quorum

In un contesto siffatto poi, deve chiarirsi cosa accadrebbe se non si raggiungesse il quorum deliberativo stabilito. Una soluzione auspicata potrebbe essere, a parere di chi scrive, quella di considerare la possibilità per il condominio, in persona del legale rappresentante amministratore pro tempore, di nominare quest’ultimo come responsabile del trattamento, questo in quanto si tratterebbe di soggetti giuridicamente distinti seppur materialmente identici e non sarebbe configurabile l’ipotesi di conflitto di interessi che, invece, convergerebbero. Così facendo si eviterebbe il rischio di incorrere in una ipotesi di nullità della delibera assembleare.

La videosorveglianza

Altre problematiche che verranno avanzate al Garante al fine di ottenere delle risposte riguardano il tema della videosorveglianza. Risulta fondamentale comprendere il confine tra l’illecito penale e l’illegittimo trattamento dei dati vista la distanza tra la giurisprudenza (soprattutto di stampo penalistico) e le interpretazioni dell’Authority in particolare in relazione alle riprese effettuate da soggetti privati sulle parti condominiali, così come comprendere se vi sono delle possibilità, attraverso una corretta disamina sul legittimo interesse, per installare telecamere che riprendano aree condominiali dove si effettua la raccolta differenziata al fine di evitare sanzioni.

Rilascio copia documenti condominiali

Da non sottovalutare è poi il delineamento del confine tra il diritto di accesso e di verifica da parte del condòmino mandante sull’amministratore mandatario rispetto al diritto alla riservatezza, tematica lasciata forse un pò troppo nelle mani della libera discrezione del titolare del trattamento dei dati che, in ambito condominiale, non è sensibilizzato a lasciare traccia scritta dell’esame sul legittimo interesse che dovrebbe accompagnare la decisione di rilasciare o meno copia di documenti condominiali (si pensi soprattutto ad eventuale scambio di corrispondenza tra amministratore e condòmino, contenente dati personali o riferimenti ad essi che ne portano all’identificazione, che viene richiesta da altro condomino).

Si tratta di tematiche ad oggi non trattate in maniera diretta dal Garante e che lasciano dubbi interpretativi che spesso l’amministratore di condominio si trova a dover dipanare senza avere le dovute competenze per poter prendere delle decisioni che non mettano a repentaglio la sua professionalità.

L’appuntamento

Questi temi verranno affrontati direttamente con il Garante per il trattamento dei dati personali nell’evento che si terrà a Roma, presso la Sala delle Bandiere nella sede della rappresentanza del Parlamento Europeo, il 6 ottobre 2023 dalle ore 9,15 alle ore 13,15, media partner Il Sole 24 Ore.

L’importanza dell’evento è sottolineata anche a livello istituzionale dall’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e vede come responsabile scientifico l’avvocato Carlo Pikler, formatore e consulente di Studio Cataldi. L’appuntamento è organizzato da Midas Touch in partneship con il Centro studi di Privacy and Legal Advice ed Estia Academy, ed è l’ultimo di una serie di 4 incontri validi come formazione per gli amministratori di condominio ex Dm 140/14.

L’incontro del 6 ottobre, inoltre, che vede come partner anche Federprivacy, Atp Associazione tutela e protezione e Il Foro Immobiliare, è aperto all’adesione delle associazioni di categoria degli amministratori di condominio.

La partecipazione all’incontro in presenza è gratuita previa registrazione al seguente link: https://bit.ly/IncontrocolGarantePrivacy ed è aperta, sempre previa registrazione, anche ad una diretta online per coloro che non risiedono nella Regione Lazio.