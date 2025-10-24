Fabbricati, ruralità negata se manca l’abilitazione al momento dell’istanza
Via libera all’attività agrituristica concesso dopo la presentazione del Docfa
Affinché ad un fabbricato strumentale possa essere riconosciuto il requisito della ruralità, mediante l’inserimento in visura della relativa annotazione, è necessario che vengano rispettati i requisiti previsti dall’articolo 9, comma 3-bis, del Dl 557/1993 fin dalla data di presentazione della dichiarazione catastale (Docfa). A queste conclusioni è giunta la Cgt di Modena che, con la sentenza 250/03/2025 (presidente e relatore Aponte), ha negato il requisito ad un fabbricato poiché al momento della...