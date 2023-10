Filtri per l’aria dentro casa: l’autunno rilancia il mercato di Paola Guidi

Pulizia degli ambienti. Il ritorno delle varianti del Covid fa meno paura ma rimette al centro un giro d’affari da 14 miliardi di dollari, di cui il 40% è certificato Hepa. Diffuso il rischio di falsi pericolosi









Il ritorno delle varianti Covid – anche se il virus non fa più paura come tre anni fa – tornano a spingere le vendite nel settore dei filtri per la pulizia dell’aria in case e uffici.

Dal 2020, con il propagarsi veloce del coronavirus, mantenere al riparo da questa minaccia gli spazi indoor diventò una necessità tanto che le vendite globali di purificatori, filtri e depuratori si impennarono in pochi mesi di oltre il 20% (Business Research Company), sino al picco di oltre il 57% in Nord America. Da allora, gli acquisti sono cresciuti dal 10 al 15% e solo a partire dall’agosto 2022 hanno registrato flessioni sia in Italia che in Europa. E i prezzi variano da 200 a 2mila euro, in base al numero di filtri e speciali trattamenti applicati così come dal brand della casa produttrice.

Oggi il valore del mercato globale è intorno ai 14 miliardi dollari e di questi il 40%è costituito dai filtri Hepa (High efficiency particulate air), i più affidabili. Tutti questi apparecchi non sono presidi sanitari per i quali, tra l’altro, non è stata ancora messa a punto la procedura per la marcatura “CE”. Proprio per questo, la scelta deve tener conto della classificazione “Cadr” assegnata in base al tasso di erogazione di aria pulita per ora; più è alta più ampia sarà la superficie trattabile.

A cosa prestare attenzione

Quasi sempre si tratta di misurazioni effettuate non da enti certificatori terzi ma dalle aziende. E poi attenzione ai prezzi bassi: corrispondono sempre a prestazioni insufficienti quando non pericolose per la salute e, nel tempo, in forte decadimento. Acquistare solo prodotti di brand affermati e affidabili; mai device senza nome su Internet, che promettono una pulizia perfetta dell’aria ma senza le necessarie specifiche tecniche né le modalità di trattamento e sono spesso senza accessori e ricambi.

Infine, scegliere solo apparecchi con certificazioni provenienti da laboratori o centri universitari di fama. I trattamenti dell’aria sono diversi in base al tipo di sostanze da eliminare, polline, inquinanti, particolati, virus e microbi.

Le tipologie sul mercato

La tipologia più sicura, impiegata da tempo in apparecchi per cliniche e ospedali è quella con i filtri Hepa14 - rinforzati da altri filtri di tipo meccanico- che hanno un’efficienza comprovata di almeno il 99,97% sulle particelle ultrafini (le più difficili). Più sicura perché non produce, come può accadere con altri sistemi, sottoprodotti a rischio come l’ozono. Al filtro Hepa possono essere aggiunti, in molti apparecchi, oltre a quelli meccanici (sicuri), anche i filtri a carbone attivi, per fermare le polveri e gli odori, che richiedono sostituzioni abbastanza frequenti con costi non indifferenti. La domanda di apparecchi per pulire l’aria ha letteralmente scatenato una offerta di apparecchi che aggiungono gli UV, l’ozono, la ionizzazione e la catalisi.

Le fonti scientifiche di tutti i Paesi consigliano una grande prudenza perché queste ultime tecniche possono produrre sostanze a rischio. I generatori di ozono, per esempio, sono efficaci per distruggere polveri, odori, virus e batteri ma solo a soglie pericolose per i polmoni (tra le tante fonti si veda polluprotech.com). Vanno usati esclusivamente in aree sanitarie e in assenza di persone.

La ionizzazione deve essere certificata e controllata per evitare lo stesso inconveniente. La catalisi di cui sono provvisti alcuni apparecchi deve avere l’approvazione di un istituto – come accade per tutti i depuratori di comprovata efficacia a più filtri, dell’italiana Vortice – quale è il Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche Luigi Sacco dell’Università degli Studi di Milano. L’inquinamento indoor aumenta d’inverno, così alcuni impianti di riscaldamento sono dotati, come quelli Eurotherm, di controlli avanzati della qualità dell’aria. Il modulo Smart Air di Eurotherm monitora i componenti dell’aria e ne programma il ricambio quando necessario ed è compatibile con i sistemi di domotica e i controlli vocali.

Per l’inquinamento urbano può essere molto utile Dyson Zone della Dyson, un depuratore-visiera indossabile dotato di cuffie di elevate prestazioni, con cancellazione del rumore circostante per camminare senza respirare aria inquinata e ascoltando musica e news.