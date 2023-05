Firme digitali e impugnazioni di delibere condominiali in mediazione. Come orientarsi dopo la riforma Cartabia

Si terrà il 27 aprile 2023, dalle ore 13.30 alle ore 15, su piattaforma Zoom, un webinar organizzato da Studio legale Plagenza e Studio legale Stoppa che tratterà questioni e problematiche legate alla Riforma Cartabia, con particolare riguardo alla materia condominiale.

L'evento formativo, per il quale è stata presentata richiesta al Cnf del riconoscimento di 1 credito formativo per avvocati, sarà totalmente gratuito e vedrà la partecipazione di avvocati, mediatori ed amministratori di condominio.Relatori dell'evento saranno gli avvocati Fabrizio Plagenza, mediatore ed esperto in materia condominiale e Mario Antonio Stoppa, mediatore ed esperto in mediazione telematica.

Qui il link per registrarsi: https://forms.gle/HjbiutNBYisipD3v7