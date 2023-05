Focus su mediazione ed arbitrato in materia di franchising nella tavola rotonda Atp del 31 maggio

Evento che sarà possibile seguire da remoto ed in presenza, a partire dale 10, presso l’ufficio del Parlamento europeo a Roma

Mediazione ed arbitrato in materia di franchising è il tema del workshop organizzato da Atp, Associazione tutela e protezione, in media partner con il Gruppo 24 ore, che si terrà il 31 maggio a partire dalle 10,30. L’evento potrà essere seguito da remoto ed in presenza fino ad esaurimento posti presso il Parlamento europeo - Sala delle Bandiere - Via IV Novembre 149 a Roma. Focus in particolare sulle novità della normativa italiana e la prassi internazionale. Coordinamento dei lavori a cura di Massimiliano Sammarco, director international desk Atp - componente Commissione diritto europeo ed internazionale COA di Roma. Saluti istituzionali dell’onorevole Elisabetta Gardini, presidente SME Connect Italia e di Alessandro Ravecca, presidente Federfranchising – Franchisor Cibiamo Group



Clicca qui per la locandina e le modalità di partecipazione