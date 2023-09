Focus del venerdì: possibile usucapire anche beni comuni di Rosario Dolce

In particolare il sottotetto può essere pertinenza esclusiva dell'appartamento sottostante

L'usucapione è una modalità di acquisto a titolo originario della proprietà di un immobile, collegata alla prova giudiziale della persistenza di un possesso esclusivo, pacifico, pubblico e senza soluzione di continuità ultraventennale del bene (decennale nel caso di quella abbreviata).

Il possesso

Il possesso è continuato o continuo se il possessore mantiene la possibilità di esercitare, quando voglia, atti di signoria; seppure non sia necessaria, cioè, una sua interferenza continua. Per la dimostrazione vengono in aiuto le norme di cui agli articoli 1142 e seguenti Codice civile.

L'usucapione – disciplinato dall'articolo 1158 Codice civile - può aversi anche di alcune «parti comuni» di cui all'articolo 1117 Codice civile e può affiancarsi, seppure in via subordinata, dal punto di vista processuale, ad una domanda di rivendicazione di un bene immobile.

Caso e sentenza

Ad esempio, in un recente caso trattato dal Tribunale di Sondrio (sentenza 268/2023 pubblicata il 21 agosto 2023), emergono entrambe le fattispecie rispetto ad un “sottotetto” di un fabbricato condominiale, rivendicato, anzi usucapito da parte di un condòmino, ovvero dal proprietario dell'immobile dell'ultimo piano, ad esso collegato direttamente da una scala interna.

Il sottotetto

Giova premettere che la natura del sottotetto di un edificio è, in primo luogo, determinata dai titoli e, solo in difetto di questi ultimi, può presumersi comune, se esso risulti in concreto, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, oggettivamente destinato, anche solo potenzialmente, all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune. Il sottotetto può considerarsi, invece, pertinenza dell’appartamento sito all’ultimo piano solo quando assolva all’esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidità, e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo.

Presunzione

Ora, l'azione spiegata da parte dell'attore - quale proprietario dell'unità immobiliare ubicata al piano di sotto del locale in questione - rivendica innanzitutto la titolarità del diritto reale sulla scorta dell'esclusione del locale dalle parti comuni di cui all'articolo 1117 Codice civile (che pure elenca il sottotetto tra i beni in esso inclusi in virtù della presunzione di cui trattasi).

Il tenore del provvedimento in questione, in effetti, riporta uno stralcio del contratto di compravendita di riferimento, rispetto al quale è dato leggere che il sottotetto non integra una “parte comune”, siccome pertinenza dell'appartamento di cui trattasi (invero «non costituiscono parti comuni condominiali i sottotetti costituenti pertinenze dei soli appartamenti loro sottostanti ed individuati come subalterni …come meglio specificato nel regolamento di condominio»).

L'aspetto soggettivo

Al di là dell'aspetto formale, l'azione giudiziaria è stata esercitata con riferimento alla dedotta azione di usucapione. Ciò che pare rilevante, allora, può essere declinato da due punti di vista differenti.

Il primo di natura soggettiva collegato alla circostanza che l'esperimento della domanda giudiziale è avvenuta nei confronti dei condòmini tutti, nessuno escluso, in luogo del condominio (il quale, si rammenta, è sprovvisto di personalità giuridica per cui non può essere titolare di alcun diritto reale di sorta).

L'aspetto oggettivo

Il secondo di natura oggettiva connesso ai requisiti per poter esperire una simile azione, che, nella fattispecie, visto il collegamento tra il possesso maturato dall'attore e quello del proprio dante causa, onde raggiungere il limite temporale di cui al citato ventennio, fa riferimento all'istituto dell'accessione, disciplinato dal comma 2 dell'articolo 1146 Codice civile.

Resta inteso che chi intende avvalersi dell'accessione del possesso di cui all'articolo 1146, secondo comma, Codice civile, per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare il passaggio del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso (Cassazione civile, sezione VI, sentenza 22348 del 26 ottobre 2011).

Nel qual caso, le prove orali poi raccolte nel corso del processo – per come rinvenute nella parte motiva del provvedimento in commento - hanno dimostrato, senza alcun margine di dubbio, la presenza del citato possesso ultraventennale in capo all'attore e al suo dante causa, da cui l'accoglimento della domanda con l'assoggettamento a trascrizione della sentenza presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente, ai sensi degli articoli 2643 n. 14 e 2651 Codice civile.