Frodi fiscali: legittimo il sequestro finalizzato all'astratta configurabilità del reato di Ivan Meo e Roberto Rizzo

Il provvedimento appare proporzionato rispetto alle finalità istruttorie relative alla fattispecie di reato per cui si procede

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







L'articolo 316 ter del Codice penale, rubricato «Indebita percezione di erogazioni pubbliche», prevede, tra l'altro, che il privato che, mediante l’utilizzo o la presentazione di (dichiarazioni o di) documenti falsi o non veritieri, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni o finanziamenti erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea, salvo che il fatto non costituisca il (più grave) reato previsto dall’articolo 640 bis del medesimo codice (truffa), è punito con la reclusione.

I principi di diritto

Ai fini dell'accertamento della sussistenza della fattispecie criminosa in oggetto, in relazione ad una pratica di superbonus, è pienamente legittimo il ricorso allo strumento del sequestro probatorio, in quanto misura finalizzata non ad (anticipare) un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, ma a rendere possibile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe, o nuove, del fatto contestato, non altrimenti acquisibili senza la materiale sottrazione del bene alla disponibilità dell'indagato.

Questi i principi di diritto contenuti nella sentenza numero 34319 del 3 agosto 2023, con la quale la sesta sezione penale della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'istante avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno del 27 marzo 2023, con la quale il giudice campano aveva respinto l'istanza di dissequestro e restituzione di una pen drive, contenente la documentazione relativa ad una pratica fiscale agevolata (il superbonus 110) asseverata dall'indagato.

La vicenda processuale

Nell'ambito delle indagini preliminari condotte dalla procura della Repubblica di Vallo della Lucania, al ricorrente (progettista ed asseveratore della pratica in detrazione integrale), indagato unitamente ad altri quattro soggetti, il magistrato requirente aveva contestato la violazione, in concorso, dell’articolo 316 ter del Codice penale, per la comunicazione di fittizie cessioni del credito, relative a lavori di ristrutturazione edilizia, per la somma di 225.234,00 euro; la violazione, in concorso, dell'articolo 481 del Codice penale, per false attestazioni contenute nella relazione tecnica relativa alla situazione del fabbricato ed una serie di violazioni edilizie e urbanistiche, realizzate sempre in concorso tra gli indagati, in ordine all’abusiva realizzazione di lavori.

A detti fini, il pubblico ministero aveva disposto il sequestro probatorio di una pen drive, contenente dati e documenti di assoluta rilevanza probatoria, di un cellulare, di una scheda sim e del relativo carica batteria, tutti di proprietà del ricorrente, la cui istanza di dissequestro era stata, come detto, respinta dal Tribunale del riesame di Salerno. Avverso tale ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso in Cassazione, affidando la sua difesa a diverse motivazioni, tra le quali, in particolare, l'illegittimità delle misura disposta, l'assenza di nesso causale tra il fatto contestato e l'agevolazione fiscale fruita e l'incompetenza per territorio della procura di Vallo della Lucania, atteso che il reato più grave a lui contestato (ossia la violazione dell'articolo 316 ter del codice penale) doveva ritenersi integrato, nel caso di specie, a Milano, ove ha sede la società in favore della quale era stata effettuata la dubbia cessione del credito, ovvero, in subordine, a Roma, dove si trovava la sede legale dell'amministrazione pubblica, nei cui confronti si sarebbe verificato l’ipotetico danno economico.

La pronuncia della Suprema corte

Il giudice di legittimità, nel respingere integralmente le argomentazioni svolte dal ricorrente, ha avuto modo di fissare i principi che governano la materia dell'attività istruttoria preliminare, finalizzata all'accertamento delle frodi fiscali, in generale ed in ambito superbonus, più nello specifico. La decisione del Tribunale del riesame appare corretta e condivisibile per la Cassazione, atteso che si è uniformata all'orientamento consolidato di legittimità, secondo il quale, in sede di rivalutazione del (provvedimento che dispone il) sequestro probatorio, il giudice competente deve unicamente verificare la sussistenza dell’astratta configurabilità del reato ipotizzato e non esprimere un giudizio (anticipatorio) di merito sulla fondatezza dell’accusa.

In quest'ottica, il Tribunale del riesame ben può confermare, com'è accaduto, il sequestro di beni determinati, valutando gli elementi su cui si fonda la notizia di reato e ritenendolo utile all’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto per il quale si procede, non diversamente acquisibili, senza la sottrazione del bene all’indagato, o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria. (Cassazione, sentenza numero 3465/2019).

Conclusioni

Pertanto, osserva la Suprema corte, è legittimo il sequestro probatorio di un sistema informatico, che abbia particolare rilevanza istruttoria, come documentazione direttamente inerente alla condotta criminosa presupposta. (Cassazione, sentenza numero 19886/2014). Altrettanto infondata è, poi, l’eccezione relativa alla dedotta incompetenza per territorio della procura di Vallo della Lucania atteso che «in tema di sequestro probatorio, non rileva l’incompetenza del pubblico ministero in quanto la competenza dell’organo requirente in fase di indagini preliminari costituisce un mero criterio di organizzazione del lavoro investigativo, che assume rilievo giuridico soltanto nei rapporti tra uffici del pubblico ministero e non inficia la validità degli atti compiuti dal pm dichiarato incompetente» (Cassazione, sentenza numero 9989/2018). Ricorso inammissibile, dunque, e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.