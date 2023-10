Gas: bolletta a +4,8% sui consumi di settembre di Celestina Dominelli









Dopo un primo rialzo registrato lo scorso mese per via della risalita delle quotazioni, la bolletta del gas per le famiglie ancora in tutela, quelle cioè che continuano a usufruire di forniture con condizioni contrattuali e prezzi fissati dall’Arera , fa segnare ancora un aumento: +4,8% per i consumi di settembre come annunciato ieri dall’Autorità.

Per il mese scorso, che ha registrato una quotazione media all’ingrosso superiore rispetto a quella di agosto, il prezzo della sola materia prima gas (la componente CMEMm) per i clienti con contratti in condizioni di tutela è stata fissata a 37,05 euro per megawattora considerando come riferimento la famiglia tipo, vale a dire un nucleo con consumi medi di gas di 1.400 metri cubi annui.

Se si esaminano le diverse voci che compongono l’esborso finale in bolletta, si vede che a incidere è l’aumento della spesa per l’approvvigionamento del gas, salita a 44,14 centesimi di euro (+10%), mentre sono rimaste invariate le altre componenti come la spesa per il trasporto e la misura (pari a 22,38 centesimi di euro, il 23,6% del totale della bolletta) e l’ammontare degli oneri generali di sistema, che pesano per l’1,2% sul conto complessivo per un

costo di 1,12 centesimi.

Un tassello, quest’ultimo, che non è cresciuto rispetto all’asticella del mese di agosto per via delle ultime misure approvate dal governo. Nei giorni scorsi, come si ricorderà, l’esecutivo ha licenziato un nuovo decreto aiuti che contiene, oltre a due interventi per il bonus sociale (l’adeguamento degli assegni base e il contributo straordinario), anche la conferma dell’Iva ridotta al 5% sul gas per usi civili e industriali, come anche per la gestione del calore e il teleriscaldamento, e il taglio degli oneri gas. In virtù degli interventi di calmieramento, dunque, anche l’imposta sul valore aggiunto è rimasta invariata andando a comporre la voce “imposte”, pari nell’ultimo aggiornamento a 21,82 centesimi, considerando, oltre all’Iva, anche le accise e l’addizionale regionale.

In termini di effetti finali, la spesa gas per la famiglia tipo nell’anno scorrevole (ottobre 2022-settembre 2023) si attesta quindi a 1.459 euro circa, al lordo delle imposte, e risulta così in calo del 13,9% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (ottobre 2021-settembre 2022).

Preoccupate le associazioni dei consumatori. Per Marco Vignola, responsabile settore Energia dell’Unc «da ottobre a dicembre arriva un trimestre di caro bollette che si mangerà il carrello tricolore in un sol boccone». L’aumento delle tariffe, commenta Furio Truzzi, presidente di Assoutenti, «è un pessimo segnale in vista dell’inverno, purtroppo del tutto atteso». Secondo il Codacons, l’aumento appena annunciato, insieme ai rincari scattati nell’ultimo trimestre per la luce, «fanno salire la spesa per luce e gas a 2.091 euro annui a nucleo, +181 euro all’anno rispetto alle precedenti tariffe».