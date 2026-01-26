Gas radon negli edifici: la Lombardia aggiorna le Linee guida per la prevenzione all'esposizione

Nella nuova edizione della linea guida regionale si recepiscono le recenti normative europee e nazionali.

Con la deliberazione n. XII/5469 del 9 dicembre 2025, la Regione Lombardia ha approvato il documento "Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor. Aggiornamento del quadro normativo, scientifico ed epidemiologico", parte integrante e sostanziale del provvedimento.

L'aggiornamento recepisce le più recenti normative europee e nazionali, nonché le evidenze scientifiche ed epidemiologiche e l'evoluzione delle conoscenze tecniche e delle buone pratiche in materia...