Giardino privato che contribuisce al decoro architettonico: tutti i condòmini pagano le spese

Il fondamento della partecipazione alle spese nel condominio non è necessariamente correlato alla contitolarità della cosa

di Ivana Consolo

Quando un elemento del fabbricato - quale potrebbe essere un giardino privato - pur essendo collocato in una proprietà esclusiva, contribuisce in modo determinante all’estetica e all’immagine complessiva del condominio, i costi per mantenere il decoro architettonico devono essere sopportati da tutti i condòmini in base ai millesimi. Questo è il principio ribadito dalla sentenza numero 1994 emessa dal Tribunale di Castrovillari il 5 dicembre 2025.

Il caso

A fare da sfondo al provvedimento, è la lite insorta...

