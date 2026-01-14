Giardino privato che contribuisce al decoro architettonico: tutti i condòmini pagano le spese

Quando un elemento del fabbricato - quale potrebbe essere un giardino privato - pur essendo collocato in una proprietà esclusiva, contribuisce in modo determinante all’estetica e all’immagine complessiva del condominio, i costi per mantenere il decoro architettonico devono essere sopportati da tutti i condòmini in base ai millesimi. Questo è il principio ribadito dalla sentenza numero 1994 emessa dal Tribunale di Castrovillari il 5 dicembre 2025.

Il caso

A fare da sfondo al provvedimento, è la lite insorta...