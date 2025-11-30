Professioni

Giovani tecnici, addio alla gavetta. Al lavoro subito sui maxi progetti

La scarsità di talenti in ingresso e le competenze digitali già acquisite spingono architetti e ingegneri a coinvolgere i neolaureati in team multidisciplinari e a dare loro responsabilità crescenti

di Maria Chiara Voci

Se nel passato la gavetta era l’anticamera obbligata per l’accesso alla professione, in particolare quelle tecniche, oggi l’ingresso dei giovani negli studi di architettura e ingegneria e nelle società segue nuove traiettorie. Da una parte, la difficoltà nel trovare risorse formate, a fronte di ritmi produttivi sempre più sfidanti, e dall’altra la maggiore propensione degli under 30 verso le tecnologie digitali e l’uso dell’Ai sono fra i fattori che spingono a saltare tappe intermedie. Risultato: ...

Correlati

Responsabilità professionale di ingegneri e architetti: criticità e prospettive di riforma

Gli ultimi contenuti di Professioni