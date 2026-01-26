La Corte costituzionale (sentenza 193 del 22 dicembre 2025) ha stabilito che gli spazi comuni di un edificio condominiale rientrano nella nozione di “privata dimora” ai fini dell’applicazione dell’articolo 624-bis del Codice penale, considerando che tali spazi, pur se condivisi, sono destinati ad attività strettamente connesse alla vita privata dei residenti e, quindi, tutelati come le pertinenze di una privata dimora. Pertanto, l’estensione della norma incriminatrice anche agli spazi comuni dei ...

