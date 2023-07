Homeschooling illegittima se il regolamento di condominio vieta usi diversi dalla abitazione di Fulvio Pironti









La clausola del regolamento contrattuale che vieta qualsiasi attività diversa dalla destinazione d'uso abitativa rende illegittima anche all'attività di «homeschooling» esercitata all'interno di una proprietà esclusiva ricompresa in un condominio. E' l'interessante principio statuito dal Tribunale di Bergamo con sentenza numero 1326 pubblicata il 20 giugno 2023. Sulla questione vagliata dal tribunale bergamasco non sembra constino precedenti sicché si colloca come assoluta novità nello scenario giurisprudenziale...