I balconi aggettanti privi di elementi di particolare pregio artistico sono sempre di proprietà privata
Devono considerarsi di proprietà condominiale solo i fregi che svolgono un’essenziale funzione estetica per l’edificio nel suo complesso
La questione relativa alla ripartizione delle spese per il rifacimento dei balconi aggettanti (ossia, quelli in avanzamento rispetto al corpo di fabbrica dell’edifico) e dei loro elementi strutturali è, da sempre, motivo di contrasto tra amministratori e condòmini, in quanto, non esistendo una norma codicistica di riferimento, non c’è uniformità di vedute nell’individuazione di quanto è di proprietà privata, e, pertanto, dev’essere riparato dal singolo, e quanto, al contrario, è bene comune e, come...