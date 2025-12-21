Condominio

I balconi aggettanti privi di elementi di particolare pregio artistico sono sempre di proprietà privata

Devono considerarsi di proprietà condominiale solo i fregi che svolgono un’essenziale funzione estetica per l’edificio nel suo complesso

di Ivan Meo e Roberto Rizzo

La questione relativa alla ripartizione delle spese per il rifacimento dei balconi aggettanti (ossia, quelli in avanzamento rispetto al corpo di fabbrica dell’edifico) e dei loro elementi strutturali è, da sempre, motivo di contrasto tra amministratori e condòmini, in quanto, non esistendo una norma codicistica di riferimento, non c’è uniformità di vedute nell’individuazione di quanto è di proprietà privata, e, pertanto, dev’essere riparato dal singolo, e quanto, al contrario, è bene comune e, come...

