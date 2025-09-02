I crediti da bonus facciate non possono estinguere i debiti iscritti a ruolo

Il bonus facciate e più in generale tutti i bonus casa non possono essere utilizzati per estinguere debiti iscritti a ruolo, sebbene non ricadano nei divieti di compensazione fissati dalla legge per i crediti erariali. L’interessante principio è contenuto nella sentenza n. 86/2/2025 della Corte di giustizia tributaria di Ferrara.

La vicenda parte da...