I crediti d'imposta non si possono calcolare sul nucleo familiare di Rosario Dolce









I criteri di riparto delle spese collegate alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni che usufruiscono dei bonus fiscali sono oggetto di disamine sempre più complesse e articolate in sede assembleare, in quanto condizionati dai crediti di imposta spettanti ai condòmini e dalla tempistica, a loro volta, dettati dai provvedimenti che li prevedono. Il Tribunale di Monza, con la sentenza 345 del 15 febbraio 2023, ha valutato la legittimità di una delibera con cui la riunione dei condòmini aveva stabilito di ovviare alle previsioni millesimali per non perdere il credito di imposta, legando la ripartizione al criterio del «nucleo familiare».

Il fatto

Il caso prende spunto da un'azione (articolo 1137, Codice civile) con cui alcuni condòmini hanno chiesto al giudice competente che venisse accertata e dichiarata l'invalidità di una delibera adottata dall'assemblea, con oggetto «la realizzazione di opere volte all'efficientamento energetico, con contestuale sconto in fattura». A loro avviso, la delibera violava gli articoli 1123 e 1137, comma 2, Codice civile, nella parte in cui aveva loro addebitato l'importo di circa 3.500 euro calcolato non già sulla base dei millesimi di proprietà, bensì per «nucleo familiare».

In particolare, nel citato verbale dell'assemblea condominiale - per come è dato leggere - la maggioranza dei condòmini, in relazione all'addotto punto posto all'ordine del giorno dedicato al bonus facciate (ex legge 160/2019), aveva appositamente deliberato che, «non essendo possibile al momento definire l'importo esatto delle operazioni necessarie al recupero della facciata l'amministratore propone di raccogliere un fondo cassa specifico per complessivi 3.357,87 euro, più Iva ripartito a famiglia», che «delega l'amministratore a sottoscrivere per conto del condominio un contratto per la realizzazione delle opere rientranti nel cosiddetto bonus facciate conferendogli mandato per una spesa massima pari ad 3.357 euro, Iva compresa»; e «di versare come da riparto in quota millesimale per un importo complessivo di 3.357 euro compreso, più Iva pari al 10% dell'importo dei lavori a copertura del corrispettivo dovuto».

Il provvedimento

In quanto tale, la delibera scrutinata è stata dichiarata invalida, anche alla luce degli insegnamenti provenienti dalle Sezioni Unite del 2019 (pure richiamate in sentenza). L'assemblea, nel disporre la sua decisione, ha violato la previsione dell'articolo 1123, comma 1, Codice civile, secondo cui: «le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione»; pure ivi precisando che la riunione citata, solo entro ben determinati limiti, può operare in deroga al principio di ripartizione proporzionale (sulla scorta dei millesimi di proprietà), laddove la norma appena menzionata stabilisce il principio dell'utilizzazione differenziata, secondo cui «se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne».

La conclusione

Ebbene, in questo caso – per come riportato nel provvedimento - la facciata è parte comune dell'intero edificio condominiale e non soggetta a un uso differenziato di alcuni condòmini, quindi le relative spese avrebbero dovuto essere necessariamente ripartite sulla scorta dei millesimi di proprietà e non già, come erroneamente deliberato, secondo il diverso criterio di ripartizione per «nucleo familiare», essendo, perciò, solo nulla la deliberazione avente «ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessa» (in tal senso Cassazione 9839/2021).