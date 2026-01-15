I criteri per la validità della redazione del rendiconto condominiale

Le problematiche relative alla corretta redazione del rendiconto condominiale si mostrano sempre più attuali l'amministrazione degli edifici ed infatti continuano anche ad essere occasione di esame da parte della giurisprudenza. Una recente decisione della Cassazione contiene importanti indicazioni in proposito.

A distanza di un anno da un precedente approfondimento su questi temi (Consulente Immobiliare 5 Dicembre 2024, n. 1195), una nuova pronunzia della Corte di Cassazione (Cass., sentenza 16 settembre 2025, n. 25446) è tornata ad esaminare i problematici aspetti della redazione del rendiconto condominiale, fornendo interessanti indicazioni e molteplici spunti di riflessione, su cui è opportuno concentrare l'attenzione.

Le disposizioni normative

La disciplina relativa al rendiconto condominiale è contenuta negli artt. 1130 e 1130...