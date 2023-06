I focus del venerdì: scherzi del diritto condominiale, delibera da nulla ad annullabile in corso di causa di Rosario Dolce

Succede se si considerano le previsioni della pronuncia della Cassazione a Sezioni unite 9839 che limita molto i casi di nullità

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Si sa che il diritto condominiale è “fluido”, nel senso che è soggetto a cambiamenti interpretativi in corso d'opera in grado di stravolgere l'esito di giudizi solo “apparentemente” scontanti. Un esempio, o meglio una sentenza, la numero 1109 del 7 giugno 2023 della Corte di appello di Palermo , appena pubblicata, è in grado di esemplificare il concetto appena reso.



La vicenda processuale

Succedeva che alcuni condòmini impugnavano la delibera (risalente al 2014) con la quale l'assemblea approvava la ripartizione dei consumi...