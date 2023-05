I lavori deliberati prima della vendita non sono a carico di parte acquirente, salvo diversa pattuizione di Rosario Dolce

Nel caso di vendita dell’immobile, se ricordo bene, le spese straordinarie deliberate prima della vendita rimangono a carico del venditore in quanto era colui che ha assunto l’impegno. Nel momento di approvazione del bilancio però dovrà essere convocato il nuovo proprietario che dovrà relazionarsi personalmente con il precedente o va convocato il precedente proprietario in quanto è colui che poi si ritroverà l’obbligo contributivo successivo all’approvazione definitiva della spesa?

I lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio condominiale devono essere pagati dal soggetto che era proprietario dell’appartamento al momento in cui i lavori vennero deliberati. Pertanto, in caso di compravendita di un appartamento condominiale posteriore a detta deliberazione, se i lavori vengono eseguiti e pagati dopo la stipula del contratto di compravendita, se ne deve far carico il venditore (Cassazione, ordinanza 11199/ 2021).

Ne consegue che l’acquirente ...