I mercoledì della privacy: il 25 maggio 2023 è il quinto compleanno del Gdpr, i temi aperti in condominio di Carlo Pikler - Centro studi Privacy and Legal Advice

Vanno dal quorum deliberativo per la nomina dell’amministratore quale responsabile del trattamento dati alla videosorveglianza









Il 25 maggio sono cinque anni dall'entrata in vigore del Regolamento UE 679/16, in vigore proprio dal 25 maggio 2018, che ha cambiato il modo di applicare la normativa nel nostro Paese. La diversa impostazione, infatti, prevede che non vi sia più una norma imperativa che imponga dei limiti ai comportamenti rappresentando in maniera dettagliata cosa sia consentito e cosa invece sia illegittimo o illecito. Dal 2018 abbiamo imparato che si può ragionare in termini di principi e di «responsabilizzazione...