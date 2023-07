I mercoledì della privacy: come usare la base del legittimo interesse nel contesto condominiale di Carlo Pikler - Centro studi Privacy and Legal Advice

Per utilizzarlo come base giuridica, lo stabile deve ricorrere a un Legitimate interest assessment, valutazione scritta utile a provarne bilanciamento e sussistenza

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Tra le basi giuridiche previste dal Gdpr - che rinveniamo all’articolo 6, lettera f - si legge che è lecito il trattamento se «è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato, che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore”.

La norma si completa con quanto specificato nel Considerando numero 47 del Gdpr...