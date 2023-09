I mercoledì della privacy: difficile individuare il confine tra il diritto di accesso agli atti e quello alla riservatezza di Carlo Pikler - Centro studi Privacy and Legal advice

Il principio cardine resta la minimizzazione, ovvero i dati personali diffusi devono essere limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati

Quali documenti possono mandarsi in visione ai condòmini che ne fanno richiesta è un problema che spesso l'amministratore non sa come risolvere. Missive, email, elaborati peritali che riguardano privati, atti e documenti di causa. Insomma, negli studi di amministrazione circolano tanti documenti che l'amministratore raccoglie in ragione della propria attività di mandatario verso il condominio e spesso questi sono richiesti da altri condòmini rispetto a coloro che li hanno trasmessi. Darli in visione e in copia a chi li richiede è sempre possibile?

L'obbligo di informativa

L'articolo 1129 n. 9 Codice civile, su cui si basa il principio di trasparenza, prevede l’obbligo in capo all’amministratore di «fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso». Il tema è stato affrontato dall'Authority nazionale già nel Vademecum condominiale del 2006, che ha espresso come «tutte le operazioni di trattamento dati devono essere effettuate nell’ambito delle attività connesse all’amministrazione di condominio».

Il principio della minimizzazione

Il principio regolatore della valutazione sul bilanciamento sta in quel dettato normativo che nel Gdpr si indica come «minimizzazione» che si ravvisa nella necessità di limitare le operazioni di trattamento a quanto effettivamente necessario per il perseguimento delle finalità.Il Garante, con newsletter 387 del 23 aprile 2014 ha specificato che l’amministratore per predisporre il registro dell’anagrafe può «acquisire le informazioni che consentono di identificare e contattare i singoli partecipanti al condominio - siano essi proprietari, usufruttuari, conduttori o comodatari - chiedendo le generalità comprensive di codice fiscale, residenza o domicilio. Può chiedere, inoltre, i dati catastali».

Questi dati sono identificati dalla norma civilistica e dal Garante come necessari al fine di compiere la funzione medesima del Registro e, pertanto, devono considerarsi come trasmissibili agli altri condòmini in virtù del principio di solidarietà (ma anche ai terzi fornitori in caso di richiesta espressa ai sensi dell’articolo 63 disposizioni attuative Codice civile se ne ricorrano le condizioni indicate nella norma).

Diffusione dati necessari

La conoscenza di dati riferibili sia all’intera compagine che a singoli partecipanti, inoltre, quando viene richiesta nell’esercizio del diritto di accesso ex articolo 1129 Codice civile diviene a sua volta espressione del diritto al controllo per una trasparente e corretta gestione condominiale ed è, quindi, pienamente legittima. Da ciò si deduce che sono tre i principi da dover prendere in considerazione: la minimizzazione, la trasparenza contabile e la trasparenza nell'operato del mandatario.

Vero è che seppur prevale l'interesse alla trasparenza, l’amministratore deve comunque attenersi alla luce del Regolamento Ue 679/2016, al principio di minimizzazione del trattamento (articolo 5 e considerando 39: i dati personali sono… adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati…).

Sul punto significativa è la sentenza della Cassazione, sezione VI, 26 febbraio 2021, numero 5443: «…Non può perciò negarsi, come invece fatto in astratto dal Tribunale di Nola, che ciascun condomino abbia il diritto non soltanto di conoscere il contenuto, ma anche di prendere visione e di ottenere il rilascio di copia dall’amministratore dei documenti attinenti all’adempimento degli obblighi da questo assunti per la gestione collegiale di interessi individuali, quali, nella specie, quelli finalizzati al compimento di atti conservativi relativi alle parti comuni (diffida inoltrata per far cessare la realizzazione di lavori abusivi su aree condominiali), senza avere l’onere di specificare ulteriormente le ragioni della richiesta, purché l’esercizio di tale diritto non risulti di ostacolo all’attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il condominio, dovendo al più i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condòmini richiedenti».

Nella decisione degli Ermellini, però, alcun cenno viene effettuato in ordine alla tematica della riservatezza dei dati personali che eventualmente potrebbero rinvenirsi all'interno della documentazione condominiale richiesta.

Il Garante, da parte sua, ha recentemente trattato anche la circostanza nella quale si richiedeva ad un amministratore l'accesso ai dati del registro dell'anagrafe condominiale, in relazione ai dati personali di un affittuario appartenente al medesimo condominio. L'Authority, richiamando una decisione del Tribunale di Palermo ed una del Tribunale di Brescia (rispettivamente n. 2514/2021 e n. 2177/2018), ha ricordato che “la conoscibilità delle informazioni concernenti i partecipanti alla compagine condominiale deve restare impregiudicata qualora ciò sia conforme alla disciplina civilistica o comunque sia prevista in base ad altre norme presenti nell'ordinamento, purché sussistano i relativi presupposti fissati dalla legge. Ferma restando, pertanto, l'accessibilità del registro in questione nei termini indicati dalla medesima disciplina civilistica (art. 1129, comma 2, del c.c.), in base al principio di accountability (art. 5, par. 2, del RGPD), spetta allo stesso titolare valutare la rispondenza dei trattamenti effettuati ai princìpi di protezione dei dati personali, selezionando le sole informazioni pertinenti rispetto allo scopo della richiesta alla luce del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c), del RGPD)” così come riportato nella nota del 24 dicembre 2021 e ripreso anche nella Relazione annuale del 2021 presentata dalla medesima Autorità garante.

Per il garante, quindi, l'accento viene posto sull'attività di accountability e sulla necessaria valutazione degli interessi che l'amministratore è tenuto ad effettuare in ragione dell'incarico che deve compiere per l'esercizio delle sue funzioni.

Se occorre tenere presente la minimizzazione però, come può affermarsi che “non occorre specificare le ragioni della richiesta” come detta la Suprema Corte, ritenendosi sufficiente il c.d. diritto di controllo che discende dal rapporto di mandato.

Appare più logico che l'amministratore debba effettuare un bilanciamento tra due interessi contrapposti e, quindi, prendere in esame la motivazione della domanda di accesso ai documenti condominiali, soprattutto dove tra quei documenti vi sono dati personali aventi una certa rilevanza di “sensibilità”.

Occorre valutare, se prevale il principio di minimizzazione e della tutela alla riservatezza del dato del singolo condomino (che non ha interesse che le notizie che lo riguardino e di cui entra in possesso l'amministratore vengano comunicate a terzi soggetti) rispetto al principio di trasparenza condominiale nonché la disciplina del mandato, secondo la quale il mandante ha diritto di conoscere l'operato del mandatario.

Ne consegue che la richiesta di visionare la corrispondenza potrebbe considerarsi accoglibile solo laddove l'amministratore reputi prevalere l'interesse legittimo ad acquisire il documento da parte del richiedente rispetto al diritto alla riservatezza dell'altro soggetto. Interesse che certamente appare prevalente in caso di manifestata volontà, da parte dello stesso richiedente, di adire un'azione giudiziaria ovvero di effettuare (per il tramite del proprio legale) indagini difensive, ma non certo laddove tale fine non risultasse palesato nella richiesta di accesso agli atti.

Questo ed altri quesiti verranno sottoposti al Garante privacy all'evento patrocinato dal Parlamento UE che si terrà il 6 ottobre a Roma presso la Sala delle Bandiere della rappresentanza in Italia del Parlamento europeo. Per registrarsi: https://bit.ly/IncontrocolGarantePrivacy

Avv. Carlo Pikler (Centro Studi Privacy and Legal Advice)