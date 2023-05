I mercoledì della privacy: esempi di vita reale in condominio, tra privacy e applicazione della norma di Carlo Pikler - Centro studi Privacy and Legal Advice

L’amministratore non deve inviare dati sensibili a condòmini richiedenti, ma è pacifico che il diritto di difesa così come di indagini difensive prevalga sul diritto alla riservatezza

La famiglia Alfa è esasperata, non ne può più dei continui rumori, strilli e urla, che avvengono anche nelle ore di riposo e che provengono dall'appartamento del piano di sotto, dove abita la famiglia Beta. L'unica pausa rispetto a questa continua ingerenza di rumori domestici fuori la norma, la si ha nelle ore scolastiche il lunedì e venerdì, ma dalle 15,00 fino a che non si addormenta «il figlio maleducato» e il sabato e la domenica quando sono a casa, comprese le ore del pisolino, non vi è tregua. La famiglia Alfa decide allora di scrivere all'amministratore di condominio, affinché provveda ad usare i suoi poteri per intimare alla famiglia Beta di comportarsi secondo regolamento di condominio, evitando di causare continui fastidi con schiamazzi e rumori e di attenersi al rispetto dell'orario di silenzio.

Il richiamo al regolamento

L'amministratore ricevuta la pec da parte del condomino Alfa, si trova a dover dar seguito al proprio mandato, che tra i suoi compiti comprende anche il far rispettare il regolamento di condominio. Manda a sua volta una pec alla famiglia Beta, ricordando che all'articolo 4 del regolamento di condominio è previsto il rispetto delle ore di silenzio, che nell'articolo 5 sono vietati schiamazzi e urla che possano recare pregiudizio agli altri condòmini e invita e diffida la famiglia Beta a tenere un comportamento che sia più consono alla civile convivenza nel contesto condominiale.

La corretta non menzione di chi ha segnalato la violazione

Nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, per il principio di minimizzazione, non specifica nella diffida il nominativo del soggetto da cui ha ricevuto la segnalazione.La famiglia Beta riscontra la diffida contestando il contenuto, specificando che questa non ha alcun tipo di colpa o responsabilità posto che all'interno del suo nucleo famigliare vi è una situazione di «disabilità grave certificata da legge 104/92 articolo 3 comma 3» che porta a disturbi comportamentali, di cui non si andava ad allegare documentazione sanitaria a supporto né la patologia riscontrata per motivi di riservatezza ma si specificava che il familiare disabile era seguito da apposite strutture sanitarie. Chiedeva altresì la famiglia Beta di avere copia della lamentela ricevuta.

La richiesta incrociata di documentazione

Dall'altra parte, era anche la famiglia Alfa ad incalzare l'amministratore chiedendo copia del riscontro della famiglia Beta, evidenziando che la documentazione era di proprietà condominiale stante il rapporto di mandato tra le parti e che, a richiesta, l'amministratore avrebbe dovuto consegnare i documenti collegati alla propria gestione laddove richiesti dal soggetto mandante. L'amministratore, ben preparato in materia di trattamento dei dati personali, non forniva la copia della pec di lamentela alla famiglia Beta ma non consegnava neppure il riscontro di quest'ultima alla famiglia Alfa.

Cosa deve fare l’amministratore accorto

L'amministratore, in ossequio al principio di accountability, infatti, provvedeva a redigere una valutazione sui contrapposti interessi nella quale evidenziava che il dato pervenuto dalla famiglia Beta era un dato di natura sensibile estremamente delicato, considerava che la famiglia Alfa aveva sottolineato che gli schiamazzi avvenivano ad opera del figlio considerato da questi maleducato e che quindi, ben si sarebbe potuto effettuare il collegamento che la disabilità fosse da attribuire proprio a quest'ultimo. L'articolo 4 del Gdpr, infatti, rappresenta che dato personale è una qualunque informazione che in maniera diretta o indiretta ci riconduce ad una persona fisica individuata o individuabile.

Nel caso in specie, la possibilità di associare il dato personale a quello sanitario sarebbe stata praticamente scontata e, quindi, la consegna della missiva avrebbe consegnato la messa a conoscenza indiretta dello stato di salute di un soggetto, le cui condizioni invece volevano essere sottaciute proprio dalla famiglia diretta interessata, la quale non aveva trasmesso documentazione proprio a tutela del diritto alla riservatezza.

La richiesta inviata da un legale

Dopo pochi giorni però, all'amministratore perveniva nuova pec, stavolta inviata direttamente dall'avvocato della famiglia Alfa, il quale chiedeva copia della prima pec e della ricevuta di ritorno che era stata inviata come diffida alla famiglia Beta e, inoltre, chiedeva sollecitava copia della risposta di quest'ultima, evidenziando la necessità di ricevere tale documento al fine di svolgere le proprie difese e adire l'autorità giudiziaria a tutela dei propri assistiti.Di fronte a questa richiesta l'amministratore si trova costretto a cedere. È infatti pacifico che il diritto di difesa così come di indagini difensive prevalgano sul diritto alla riservatezza. Dopo quindi aver cancellato ogni riferimento diretto a dati personali, l'amministratore si trova costretto a trasmettere copia del riscontro alla famiglia Alfa.

Considerazioni conclusive

Questo esempio rappresenta come, nonostante la famiglia interessata mai avrebbe voluto che determinate informazioni di natura sensibile andassero in pasto ai soggetti richiedenti, ciò possa comunque avvenire. Per di più l'artefice incolpevole di questa comunicazione è proprio l'amministratore. Il segreto doloroso della famiglia interessata viene comunicato alla famiglia Alfa, la quale non potrà servirsi della notizia per nessuna tipologia di azione stante la “forza maggiore” degli schiamazzi che vengono lamentati. Ecco, dunque un crudo esempio di quanto sono importanti i dati personali e del valore degli stessi. Spesso celano molto di più di semplici informazioni ed è fondamentale tutelarli e proteggerli sempre.