I mercoledì della privacy: per l’amministratore da Google analytics ai Big Data il passo è breve

L'amministratore ha una potenzialità enorme a livello di trattamento dei dati, gestisce dei big data che potrebbero far ingolosire un qualunque operatore di mercato interessato ad acquisire dati personali

È passato qualche mese da quando avevamo pubblicato lo stop all'utilizzo di Google Analytics, dettato dalla brusca frenata manifestata dal Garante europeo in relazione ai trasferimenti di dati verso gli Usa, paese che non garantiva quelle misure di sicurezza considerate minime a tutela dei dati personali e della riservatezza delle persone. Finalmente possiamo riaggiornarci con la felice notizia che si è trovato l'accordo tra l'America e l'Unione europea. È giunto il 10 luglio e si chiama Data privacy framework Ue-Usa e consente a tutte le aziende europee di tornare a utilizzare i servizi delle aziende statunitensi che procederanno ad autocertificarsi.

L'accordo raggiunto, supera il blocco che era derivato dalle preoccupazioni sollevate dalla sentenza Schrems II della Corte di giustizia dell’Unione europea, che aveva invalidato il precedente Privacy shield a causa di dubbi sulla legittimità dell’accesso ai dati da parte delle agenzie di intelligence statunitensi, in grado non solo di visionare i dati che transitavano, ma anche di trattarli per finalità non ben specificate. Un importante risultato che agevola di non poco l'operato dell'amministratore di condominio che affronta la professione con sguardo innovativo.

I riflessi in condominio

Infatti, è inutile nasconderlo, l'amministratore ha una potenzialità enorme a livello di trattamento dei dati, gestisce dei big data che potrebbero far ingolosire un qualunque operatore di mercato interessato ad acquisire dati personali. In quest'ottica e con questa prospettiva, il lavoro svolto (anche) da Google analytics può essere fondamentale. Le indagini statistiche, infatti, sono spesso uno strumento indispensabile anche per svolgere la profilazione del dato, step successivo a quello della raccolta dei dati allo stato grezzo.

L'intesa raggiunta il 10 luglio, quindi, rappresenta un importante passo per ripristinare la fiducia nei trasferimenti transatlantici di dati personali. Il nuovo quadro normativo prevede una serie di misure che servono a garantire il rispetto sulla riservatezza dei dati che transitano da e verso gli Usa, prevedendo che l’accesso ai dati da parte delle agenzie di intelligence statunitensi sia limitato ai casi in cui possa considerarsi “necessario e proporzionato”. In questo modo, si garantisce che il trasferimento dei dati possa avvenire nel rispetto di rigorosi standard di protezione, bilanciando al contempo gli interessi di sicurezza nazionale.

I benefici dell'uso di Google analitcs per l'amministratore

Il Data privacy framework Ue-Usa inoltre, prevede un sistema di revisioni periodiche atto a garantire la conformità continua. Ancora, al fine di rendere partecipi tutti gli operatori economici delle disposizioni impartite nel documento, le aziende statunitensi devono completare il processo di autocertificazione prima di procedere al trasferimento dei dati personali.

Conseguentemente, i fornitori di servizi con sede negli Stati Uniti, come appunto Google, dovranno effettuare l'autocertificazione secondo i dettami del Dpf Ue-Usa prima che i flussi di dati personali possano riprendere. Ovviamente, l'autocertificazione implica il dichiarare di aver effettuato tutta una serie di misure tecniche ed organizzative imposte dall'accordo e previste come indispensabili per la tutela dei dati che provengono dai paesi dell'UE. Quindi, per gli amministratori, a breve ci sarà di nuovo la possibilità di utilizzare Google analytics e poter così monitorare i flussi sui propri portali.

Le indagini statistiche in relazione ai flussi di dati

Nell'immaginario moderno, lo Studio di amministrazione del futuro è in grado di avere delle piattaforme che dialoghino con il condòmino, che svolgano un ruolo determinante nel rapporto con i fornitori, monitorando l'operato di questi ultimi che, sempre più, premeranno per riuscire a rivolgersi direttamente verso l'utente finale, che è appunto proprio il condòmino. Per arrivare a questo, inevitabile momento, deve transitarsi per vari step tecnologici, primo dei quali è senz'altro effettuare le indagini statistiche in relazione ai flussi dei dati.

Occorrerà poi mettere in atto quelle procedure necessarie a gestire il consenso sui dati per finalità di marketing diretto e verso terzi, e di seguito impostare quelle procedure di “marketing difensivo” che possano portare lo studio a proporre i dati dei clienti ai fornitori diminuendo i rischi degli interessati, verificando le politiche commerciali dei fornitori “partner”, onde evitare di trovarsi mosso l'addebito di cedere i dati a soggetti troppo aggressivi oppure poco affidabili. Il vero business dell'amministratore evoluto, dunque, si cela dietro alla possibilità di svolgere per conto proprio o conto terzi le attività di marketing. Il dato personale e i big data, dunque, la risorsa economica celata che l'amministratore può ambire a trattare, passando dapprima per il Google analytics di turno.