I mercoledì della privacy: per le telecamere installate dal privato va provato il rischio effettivo conferma il Garante

Se manca tale riscontro, a conferma di quanto espresso sul Sole 24 ore, il sistema di videosorveglianza è da ritenersi illegittimo

Al condòmino serve il cosiddetto rischio effettivo per poter installare un impianto di videosorveglianza che riprenda parti condominiali o private di terzi soggetti. Ce lo dice il Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento 9896468 del 27 aprile 2023, il quale chiarisce quanto già più volte espresso dalle pagine de Il Sole 24 Ore sulla necessità di svolgere, anche per il privato, l'esame sul legittimo interesse ove non si accontenti di riprendere in maniera esclusiva il proprio...