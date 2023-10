I mercoledì della privacy: quando la documentazione relativa agli interventi privati di un condòmino trasmessa all’amministratore può essere consegnata ad altri condòmini di Carlo Pikler - Centro studi Privacy and legal advice

L’amministratore è chiamato a valutare la legittimità della richiesta avanzata dal condomino e ad oscurare eventuali dati sensibili presenti nel documento

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







L’accesso del condomino privato alla documentazione non trova una norma ad hoc e, pertanto, è inevitabile basarci sulla normativa generale.

A tal proposito, la legge di riforma del condominio 220/2012 ha sancito il vero e proprio diritto dei condòmini di visionare la documentazione condominiale. Da ciò conseguono due oneri in capo all’amministratore: di comunicare ai condòmini i giorni e le ore nei quali si rende disponibile a compiere tale adempimento (articolo 1129 Codice civile); la necessità di farsi trovare pronto a soddisfare le richieste esercitate (in ogni tempo) degli aventi diritto, quindi sia dei condòmini in senso stretto sia dei titolari di diritti personali di godimento quali i conduttori e comodatari delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, i quali possono visionare ed eventualmente estrarre copia dei documenti contabili (articolo 1130-bis Codice civile).

Il diritto alla visione

L’attività in questione, stante la sua natura strettamente connessa al rapporto di mandato che lega i soggetti coinvolti, non può prevedere un compenso per l’amministratore. Quest’ultimo può invece richiedere il rimborso delle spese vive sostenute per le eventuali copie dei documenti richieste dai condòmini.

La ratio delle norme sta nella circostanza che l’amministratore di condominio, come ogni altro soggetto che esercita una gestione o svolge un’attività nell’interesse di altri, ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, secondo il principio della buona fede, di portare a conoscenza, a semplice richiesta, degli atti posti in essere nel loro interesse.

E al rilascio di copia dei documenti

Ecco perché non è sufficiente che l’amministratore semplicemente «informi i condòmini del contenuto», bensì risulta necessario che ne dia reale e concreta contezza, fornendone visione ed anche eventualmente una copia di quanto effettuato. Al contrario, all’obbligo dell’amministratore di fornire copia e garantire la visione, corrisponde per il condòmino che voglia effettuare una verifica il diritto di prendere visione e di ottenere il rilascio di copia dall’amministratore dei documenti attinenti all’adempimento degli obblighi da questo assunti per la gestione condominiale, senza avere l’onere di specificare ulteriormente le ragioni della richiesta, purché l’esercizio di tale diritto non risulti di ostacolo all’attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il condominio, dovendo al più i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condòmini richiedenti (Cassazione, 26 febbraio 2021, n. 5443).

Cosa si può divulgare e cosa no

Il diritto all’ accesso in questione è strettamente vincolato però a tutto ciò che riguarda la gestione condominiale in virtù del principio di controllo (obbligo di rendiconto ex articolo 1713 Codice civile) dell’attività del mandante/mandatario e il diritto del condomino si traduce in un obbligo dell’amministratore.

Occorre valutare se tale diritto/dovere prevede anche la situazione ove la richiesta va a riguardare la documentazione di cui si chiede visione e copia che sia stata ricevuta dall’amministrazione da un “privato” e riguardi questioni attinenti alla sua sfera personale (ad esempio l’esecuzione di lavori interni al proprio appartamento).

Tale documentazione, in realtà, nel momento in cui viene inviata all’amministrazione «nella sua qualità», si ritiene sia divenuta oramai condominiale, seppur riguardante circostanze pertinenti alla sfera personale del singolo condòmino.

Le precauzioni che l’amministratore deve adottare

Ma l’amministratore deve comunque fare attenzione al trattamento dei dati personali. Il Garante, richiamando una decisione del Tribunale di Palermo ed una del Tribunale di Brescia (rispettivamente 2514/2021 e 2177/2018), ha ricordato infatti che «la conoscibilità delle informazioni concernenti i partecipanti alla compagine condominiale deve restare impregiudicata qualora ciò sia conforme alla disciplina civilistica o comunque sia prevista in base ad altre norme presenti nell’ordinamento, purché sussistano i relativi presupposti fissati dalla legge».

Ferma restando, «pertanto, l’accessibilità del registro in questione nei termini indicati dalla medesima disciplina civilistica (articolo 1129, comma 2, del Codice civile), in base al principio di accountability (articolo 5, paragrafo 2, del Rgdp), spetta allo stesso titolare valutare la rispondenza dei trattamenti effettuati ai princìpi di protezione dei dati personali, selezionando le sole informazioni pertinenti rispetto allo scopo della richiesta alla luce del principio di minimizzazione dei dati (articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del Rgdp)» così come riportato nella nota del 24 dicembre 2021 e ripreso anche nella Relazione annuale del 2021 presentata dalla medesima Autorità garante.

L’obbligo di valutazione spetta all’amministratore

Venendo al caso in questione, quindi, l’amministratore deve consegnare la documentazione in suo possesso, relativa al singolo condomino, effettuando però prima una valutazione che vada ad esaminare quali documenti siano effettivamente pertinenti rispetto alla finalità connessa alla richiesta effettuata.

Se è un controllo sull’operato, sarà onere dell’amministratore non rendere visibili quelle informazioni personali del privato che non necessitano di essere trasmesse, se invece a fondamento della richiesta di accesso vi è un interesse diverso, quale ad esempio quello ad agire in giudizio, potranno comunicarsi tutte le informazioni che, da una valutazione sugli interessi contrapposti, possono essere ritenuti utili al raggiungimento del fine del richiedente.

Il ricorso all’oscuramento

È opportuno che la valutazione di bilanciamento dei diritti in gioco risulti specificato per scritto, ad opera dell’amministratore. Naturalmente, nel caso la documentazione contenga dati ultronei a quelli strettamente necessari ( adesempio dati sanitari o comunque considerati sensibili), si dovrà avere cura di procedere al loro oscuramento.