I mercoledì della privacy: quando è lecito l’uso delle immagini in sede processuale
Se sono acquisite senza la commissione di un reato e utilizzate in modo pertinente e proporzionato, le riprese conservano piena dignità probatoria
Nel contesto condominiale, l’utilizzabilità delle immagini acquisite mediante sistemi di videosorveglianza in sede giudiziaria rappresenta uno dei temi più delicati nel rapporto tra tutela della sicurezza, protezione dei dati personali e diritto di difesa. La crescente diffusione di impianti installati su iniziativa del condominio o dei singoli partecipanti rende necessario chiarire quando e a quali condizioni le immagini possano essere legittimamente utilizzate in un procedimento civile o penale...
