I mercoledì della privacy: nella Relazione 2022 del Garante, l'amministratore è un ausiliario di Carlo Pikler

Sulla sorveglianza privata, essendo numerosi i casi di richiesta di intervento, si precisa che, qualora non vi siano elementi conclamati di illiceità, il Garante segnala la violazione senza aprire una formale istruttoria

Nella Relazione annuale 2022 del Garante per la Protezione dei dati personali, rinvenibile sul sito web si rinvengono due paragrafi che direttamente interessano l'ambito condominiale e su cui vale la pena riflettere.

Il Condominio e la privacy

L'Authority ha dedicato come ogni anno un apposito paragrafo al condominio, rappresentando che anche nel 2022 si è registrato un significativo afflusso di istanze relative all'ambito condominiale, seppur la maggior parte delle quali hanno riguardato argomenti già trattati dal Garante stesso. Le risposte hanno pertanto fatto riferimento ad atti già adottati in materia (quale, ad esempio, il provvedimento generale del Garante 18 maggio 2006 ), e ha ribadito che possono formare oggetto di lecito trattamento da parte della compagine condominiale unitariamente considerata i soli dati pertinenti e non eccedenti la finalità di amministrazione e gestione del condominio (quindi i soli dati di cui all'articolo 1130 n. 6 Codice civile che ritroviamo come obbligatori per la compilazione del registro anagrafe condominiale).

Si ribadisce quindi, ancora una volta, l'esclusione del numero di telefono o degli indirizzi e-mail, non funzionali alla determinazione dei diritti o degli oneri relativi al bene comune. Singolare è che, nella Relazione, l'amministratore, è relegato al ruolo di soggetto “ausiliario” rispetto alla compagine condominiale tutta, per la gestione dei dati e, come tale, può rivestire il ruolo di responsabile del trattamento. Ancora una volta, nel menzionare questa possibilità, il Garante non fa alcun riferimento alle maggioranze necessarie per ottenere la predetta nomina a responsabile di cui all'articolo 28 Gdpr.

L'accesso ai dati del registro condominiale

Tra gli altri, sicuramente interessante è lo spunto della Relazione, che riporta alla nota del 27 giugno 2022, ove si legge che in riferimento alla possibilità di accedere ai dati del registro dell'anagrafe condominiale, deve richiamarsi la disciplina civilistica (articolo 1129, comma 2, Codice civile), la cui applicazione spetta al titolare del trattamento nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati (articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del Gdpr). La Relazione poi rimarca la necessità di pubblicare in bacheca condominiale evitando l'indebita conoscibilità di dati relativi ai condòmini e di pubblicare, se del caso, solo avvisi di carattere generale, ovvero privi di dati riferiti a soggetti identificati o identificabili.

La videosorveglianza privata

Particolarmente interessante, poi, è la parte della Relazione annuale relativa alla videosorveglianza privata, anch'essa spesso riguardante il condominio. Effettuata la premessa secondo cui i trattamenti di dati personali devono rispettare i principi generali indicati dall'aricolo 5 del Rgdp, ed in particolare il principio di liceità, in base al quale il trattamento è lecito se è conforme alle discipline di settore applicabili, ricorda che l'articolo 114 del Codice ha stabilito l'osservanza di quanto prescritto dall'articolo 4, legge 300/1970, relativa allo Statuto dei lavoratori, la cui violazione comporta l'illiceità del trattamento e l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 83 Gdpr commisurata alle circostanze del caso concreto in relazione alla gravità della condotta e alle condizioni economiche dei contravventori.

Sotto questo punto di vista, anche il condominio provvisto di telecamere e dipendente è obbligato, in fase antecedente rispetto all'installazione delle telecamere, ad effettuare la pratica presso l'ispettorato del lavoro o mediante accordo sindacale. In tale ambito, secondo la Relazione, nel 2022 l'Autorità ha adottato 19 provvedimenti sanzionatori. Inoltre, si legge che a detta del Garante nel 2022 circa il 60% delle pratiche in materia di videosorveglianza nel settore privato ha riguardato reclami e segnalazioni relativi all'utilizzo di sistemi di videoripresa da parte di persone fisiche per fini esclusivamente personali o domestici.

Al riguardo l'Autorità ricorda che: «mentre l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte di persone fisiche nelle aree di diretto interesse (quali quelle inerenti il proprio domicilio e le relative pertinenze) è da ritenersi, in linea di massima, escluso dall'ambito di applicazione materiale delle disposizioni in materia di protezione dati, le linee guida 3/2019 dell'Edpb – e la Faq 10 del Garante - chiariscono che se la videosorveglianza interessa, anche solo parzialmente, spazi esterni alla sfera privata della persona che effettua il trattamento, questo ricade nell'ambito di applicazione del Regolamento».

Sul tema videosorveglianza, singolare è come il Garante abbia specificato che, in considerazione dell'elevato numero di casi segnalati all'Autorità, qualora non vi siano elementi conclamati di illiceità, viene dapprima inviato al segnalante e al segnalato un riscontro finalizzato a promuovere la consapevolezza «riguardo ai limiti che devono essere rispettati da parte di persone fisiche private e agli obblighi imposti dal Regolamento», invitando le parti ad effettuare una verifica in relazione alla conformità del trattamento rispetto a quanto prevede la normativa, «confidando sull'adeguamento spontaneo da parte del segnalato». Nei casi invece di condotte gravi o violazioni adeguatamente comprovate, il Garante avvia un'istruttoria formale, attraverso anche un accertamento in loco prodromico all'eventuale adozione di provvedimenti correttivi (ed eventualmente sanzionatori).