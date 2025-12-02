I mercoledì della privacy: strumenti di lavoro promiscuo negli studi di amministrazione
L’utilizzo dello stesso account per attività distinte può essere, di per sé, un trattamento non conforme
Negli studi di amministrazione condominiale è ormai frequente la presenza di strutture di servizio ibride, nelle quali le stesse persone e gli stessi strumenti informatici vengono utilizzati per attività tra loro differenti: amministrazione di condomìni, gestione immobiliare, servizi ai proprietari, consulenze varie, recupero crediti, attività fiscali o contabili. La natura multiservizi di molti studi, spesso per ragioni di efficienza, porta a condividere computer, linee telefoniche, stampanti, caselle...