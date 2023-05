I mercoledì della privacy: i terzi e le richieste di accesso alle immagini, come l'amministratore deve gestirle di Carlo Pikler - Centro studi Privacy and Legal Advice

La normativa europea precisa che in quanto titolare del trattamento dovrà valutare minimizzazione e finalità del trattamento

Il problema principale per l'amministratore di condominio in caso di volontà assembleare di voler installare un impianto di videosorveglianza non è tanto nel procedere a regolarizzare l'installazione effettuando, magari attraverso un consulente privacy, la valutazione sul legittimo interesse e l'analisi dei rischi, quanto dover gestire in una fase successiva le richieste di accesso alle immagini formulate da terzi soggetti.

Chi sono i terzi richiedenti



In ambito condominiale dobbiamo innanzitutto tener presente che i condòmini...