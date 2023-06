I mercoledì della privacy: tracciati i confini del risarcimento del danno per violazione al Gdpr di Carlo Pikler - Centro studi Privacy and Legal Advice

Può non determinare danno la violazione delle prescrizioni in tema di trattamento del dato, mentre va sempre risarcita la violazione che concretamente offenda il diritto alla riservatezza









I confini della richiesta di risarcimento del danno in materia di privacy sono stati finalmente delineati in maniera chiara da una interessante ordinanza della Cassazione pubblicata il 12 maggio 2023, la numero 13073, che ha chiarito in maniera illuminata la questione. I principi enunciati in tale provvedimento possono considerarsi applicabili in ogni violazione collegata al Gdpr, ivi incluso il danno generato da trattamento errato, in quanto si va a determinare l'esatto inquadramento del danno in...