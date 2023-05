I pentiti del superbonus, poco spazio di manovra per il singolo condomino preoccupato dai ritardi di Eugenio Antonio Correale

La delibera esecutiva può essere revocata dall’assemblea, ma se i lavori sono in corso è il contratto di appalto che va esaminato con attenzione









Gli amministratori professionisti ci informano di un buon numero di operazioni superbonus che si avviano alla conclusione. Si sussurra di difficoltà nella liquidazione degli ultimi Sal, senza realistiche conferme. La buona notizia è che si può già riferire che non trovano riscontro i timori per la qualità delle opere, che quantomeno in sede di collaudo sembra allineata a quanto avviene solitamente, senza lodi e senza infamie eccessive. Questo lascia intendere che gli obblighi di attestazioni, certificazioni...