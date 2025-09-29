RassegnaFiscale

I provvedimenti ficsali

di Stefano Baruzzi – Dottore commercialista

N. 1213

Consulente Immobiliare

Argomenti

I punti chiave

  1. Forze armate, detrazione recupero edilizio nella misura del 50%
  2. Cumulabilità detrazione recupero edilizio e sismabonus
  3. Interventi eseguiti da una ONLUS
  4. Cessione del credito d'imposta
  5. Modifica del termine per rivendere l'abitazione agevolata pre–posseduta
  6. Pignoramento immobiliare e decesso dell'imprenditore esecutato.
  7. Cessione di fabbricato strumentale
  8. Trasferimento residenza per l'acquisto della ''prima casa'' oggetto di interventi agevolabili dal Superbonu
  9. Ampliamento concessione aeroportuale
  10. Scissione con scorporo
  11. Contratto di appalto
  12. Barriere architettoniche: cessione con posa in opera di infissi
  13. Revisione disciplina redditi dei terreni e aggiornamento delle banche dati catastali
  14. Canoni di locazione già percepiti a titolo di indennità risarcitoria
  15. Opzioni Superbonus
  16. Decadenza dalle agevolazioni fiscali
  17. Termine di due anni entro cui alienare l'immobile pre – posseduto

