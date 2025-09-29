I provvedimenti ficsali

I punti chiave
- Forze armate, detrazione recupero edilizio nella misura del 50%
- Cumulabilità detrazione recupero edilizio e sismabonus
- Interventi eseguiti da una ONLUS
- Cessione del credito d'imposta
- Modifica del termine per rivendere l'abitazione agevolata pre–posseduta
- Pignoramento immobiliare e decesso dell'imprenditore esecutato.
- Cessione di fabbricato strumentale
- Trasferimento residenza per l'acquisto della ''prima casa'' oggetto di interventi agevolabili dal Superbonu
- Ampliamento concessione aeroportuale
- Scissione con scorporo
- Contratto di appalto
- Barriere architettoniche: cessione con posa in opera di infissi
- Revisione disciplina redditi dei terreni e aggiornamento delle banche dati catastali
- Canoni di locazione già percepiti a titolo di indennità risarcitoria
- Opzioni Superbonus
- Decadenza dalle agevolazioni fiscali
- Termine di due anni entro cui alienare l'immobile pre – posseduto
Bonus casa del 50%: serve la residenza anche per le forze dell'ordine
di Alessandro Borgoglio – Esperto tributario