I provvedimenti fiscali

I punti chiave
- Trust svizzero, qualificazione ai fini fiscali
- Non applicabile l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni al trasferimento ''mortis causa'' a favore di un ente pubblico svizzero
- Bonus mobili
- Contratti pubblici, imposta di bollo
- Cessione di bonus edilizi
- Cessione terreno: trattamento ai fini IVA
- Esenzione IVA da parte di soggette UE
Gas radon negli edifici: la Lombardia aggiorna le Linee guida per la prevenzione all'esposizione
di Giancarmine Nastari - Perito industriale
Quando il mutuo è negato per colpa del venditore
di Fabrizio Stella - Esperto immobiliare
Professione CTU. La CTU non può esonerare la parte dall'onere probatorio
di Paolo Frediani– Libero professionista, professore a contratto Università di Pisa, docente alla Scuola Superiore della magistratura, pubblicista e formatore professionale
Nuova misura del tasso legale degli interessi
di Antonio Piccolo – Dottore commercialista