I quorum per investire in Btp il fondo riserva condominiale

La domanda

Nel bilancio del nostro condominio risulta un fondo di riserva, che annualmente viene aggiornato con una cifra deliberata dall’assemblea. Tale importo, lasciato sul conto corrente condominiale, ha un rendimento nullo, mentre, investendolo in un Btp a breve termine (un anno), potrebbe avere un rendimento lordo piuttosto vantaggioso. L’investimento di tale fondo in Btp è un’operazione fattibile? Serve la delibera dell’assemblea oppure può essere un’iniziativa che l’amministratore, consultati i consiglieri, può esercitare in autonomia?