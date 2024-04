I regolamenti possono imporre limiti alla destinazione d’uso dell’immobile

Il bed and breakfast costituisce una formula giuridica che è nata in ordinamenti giuridici stranieri e che solo in tempi recenti ha trovato applicazione anche in Italia, riscuotendo un notevole successo. Bisogna verificare allora se il proliferare nei condomìni impatti e come sulle previsioni contenute nei regolamenti condominiali che possono vietare particolari usi delle unità immobiliari private.

Va premesso che la prescrizione, contenuta in un regolamento di natura contrattuale, di limiti alla ...