I rivestimenti verticali: gli intonaci

Dal punto di vista tecnico l'intonaco è un materiale di rivestimento delle murature di edifici economico, ma in grado di offrire ottime prestazioni per la protezione dalle intemperie e anche di preparazione di eventuali ulteriori trattamenti quali decorazioni pittoriche o più semplici pitturazioni.

Gli intonaci sono utilizzati in Europa da più di due millenni, ne abbiamo straordinarie prove in non pochi importanti edifici di epoca romana come, ad esempio, nella decorazione plastica sugli intradossi delle volte a crociera delle terme di "Villa Adriana" e nella Basilica sotterranea di Porta Maggiore, per citare solo alcuni esempi possibili.

