Il 15 dicembre a San Marino convegno Asacon sui nuovi rischi in condominio e la tutela assicurativa degli edifici di Andrea Gregnanin - presidente Asacon

Asacon è la prima e unica associazione della Repubblica di San Marino dedicata agli amministratori condominiali, fondata alla fine del 2019. L’associazione conta tra i suoi membri i principali amministratori immobiliari del paese, gestendo attualmente circa 450 condomìni, che comprendono oltre 7.000 unità immobiliari. In un contesto sammarinese, questo rappresenta un numero significativo, considerando la popolazione complessiva di circa 30.000 abitanti.

Gli obiettivi di Asacon

L’istituzione di Asacon è frutto della mia perseveranza e dell’impegno profuso. Ho avuto l’opportunità di definire obiettivi comuni per la categoria, orientati a vantaggio dei condòmini e delle persone che risiedono nelle proprietà da noi gestite. Questo impegno contribuisce anche all’elevazione dei valori professionali nell’ambito della gestione immobiliare.

Asacon, come associazione di categoria, si pone come punto di riferimento per il potere legislativo ed esecutivo, sia delle istituzioni che di ogni soggetto pubblico e privato interessato all’amministrazione di beni immobili. Il nostro obiettivo primario è riunire, rappresentare ed organizzare coloro che svolgono l’attività di amministratori condominiali, considerando l’attuale mancanza di una regolamentazione specifica nel contesto legislativo sammarinese.

L’associazione è nata anche dalla necessità di aggiornamento professionale, acquisizione di crediti formativi, e organizzazione di corsi di alta formazione per i nuovi amministratori, con l’obiettivo di tutelare e promuovere la qualità e la figura professionale degli amministratori immobiliari.

Vogliamo condividere le nostre esperienze per contribuire alla formulazione di una legge più accurata, considerando le peculiarità del nostro contesto rispetto ad altre realtà. Intendiamo portare idee ed esperienze condivise da associazioni ed enti rilevanti a livello nazionale sammarinese ed italiano, al fine di ispirare leggi esemplari che possano essere di interesse anche per altri stati.

Sono fermamente convinto che, in un settore in continua evoluzione e di fronte a sfide sempre più complesse, consolidare i legami solidali tra i colleghi amministratori sia essenziale. L’unione delle forze rappresenta il mezzo più efficace per raggiungere obiettivi comuni e superare le sfide presenti e future. La collaborazione tra le varie associazioni italiane è fondamentale per il progresso dell’intero settore, e sono certo che Asacon, con il suo prestigio e la sua competenza, possa contribuire in modo significativo a questo processo di consolidamento.

L’appuntamento del 15 dicembre

Nel convegno del 15 dicembre (clicca qui per la locandina), affronteremo temi cruciali come i nuovi rischi e le catastrofi naturali, con la partecipazione di esperti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco della Repubblica italiana. Esploreremo inoltre la recente normativa antincendio nella Repubblica di San Marino e le misure di prevenzione contro i pericoli sismici ed idrogeologici del territorio.

Analizzeremo dettagliatamente la tutela assicurativa, con particolare attenzione agli aspetti giuridici e tecnici dell’assicurazione immobiliare, inclusa la polizza obbligatoria, fondamentale per la salvaguardia del patrimonio immobiliare.

Uno sguardo approfondito al sistema immobiliare europeo ed internazionale sarà dedicato alle dinamiche di gestione e al mercato immobiliare a livello globale, con specifico focus sulla visione prospettica dei progetti chiave che stanno contribuendo a definire l’evoluzione del settore immobiliare.

La nostra associazione è impegnata nell’apportare un contributo concreto alla crescita e alla qualità del settore, coinvolgendo attivamente i suoi membri e collaborando con altre realtà nazionali ed internazionali. Invitiamo tutti gli interessati a unirsi a noi nel convegno del 15 dicembre, dove affronteremo tematiche cruciali e promuoveremo la condivisione di conoscenze e esperienze.

Siamo certi che questa iniziativa contribuirà in modo tangibile alla crescita del settore immobiliare, e Asacon si propone di rimanere un punto di riferimento costante per il progresso e la collaborazione nel nostro contesto specifico e oltre i confini nazionali.