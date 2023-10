Il 19 ottobre il convegno «La transizione energetica è davvero iniziata?» organizzato da Viessmann

Prevista la possibilità di ottenere tre crediti formativi per architetti, ingegneri, geometri e periti industriali

«La transizione energetica è davvero iniziata?»: questo il titolo del convegno gratuito, in modalità webinar, destinato ai progettisti – ingegneri, architetti, periti industriali e geometri, che potranno ottenere tre crediti formativi – promosso dalla società organizzatrice di eventi formativi h25 e realizzato con il contributo non condizionante di Viessmann.

Al centro dell’incontro, la transizione energetica e i prossimi passi che l’Europa dovrà compiere per il raggiungimento dei necessari obiettivi per combattere il climate change e le eccessive emissioni di CO2 nell’atmosfera. Tra le finalità formative del convegno, offrire una panoramica dello stato dell’arte e illustrare quali siano i tanti obiettivi ancora da raggiungere, analizzando l’importante ruolo del progettista in questo processo e le migliori soluzioni alternative per mettere in atto una transizione vera e propria.

Nel corso del convegno, si avvicenderanno relatori di RSE (Ricerca sul Sistema Energetico) e diversi progettisti che metteranno a disposizione la loro esperienza e le proprie conoscenze.