Il 23 ottobre con Il Sole 24 ore la Guida Comprare, vendere e affittare casa

Un trend di crescita, a partire dal secondo trimestre 2024, che resiste e prospettive positive per l’anno che verrà. E’ la fotografia delle compravendite in Italia, base di partenza dell’Instant Casa de Il Sole 24 ore in uscita il 23 ottobre. Oltre a richiamare le regole base per scelte consapevoli in tema di acquisto, vendita e locazione, con un’analisi dei benefici e delle agevolazioni, il testo si sofferma anche sulla disciplina dei bonus edilizi guardando tanto alle regole che si applicano nel 2025 quanto a quelle (in parte confermate) che si applicheranno nel 2026.

Nel prossimo anno lo stop al superbonus sarà definitivo. Dopo il varo a metà del 2020, la maxi agevolazione (che aveva toccato il picco del 110%, per poi essere ridotta al 90, al 70 e, infine, al 65%) chiude il suo percorso alla fine del 2025. Non sarà riproposta per il nuovo anno, con qualche piccola eccezione, come quella relativa al terremoto del Centro Italia: per la ricostruzione dei territori di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo sarà ancora attivo il 110%, anche per i progetti la cui richiesta sia stata presentata prima del 30 marzo 2024.

Confermati invece il prossimo anno gli sconti per la casa con il doppio livello di aliquote al 36% e 50%; per accedere al livello più alto di sconto bisognerà essere proprietari o titolare di un diritto reale di altro tipo sull’immobile ristrutturato e avere all’interno di quell’immobile l’abitazione principale (e, in sostanza, la residenza). La guida dettaglia le regole in tema di acquisto e vendita e le convenienze dell’affitto con un ampio spazio dedicato al tema delle locazioni sotto i 30 giorni.

