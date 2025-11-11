Appuntamenti

Il 28 novembre a Como la decima edizione del convegno 365 giorni in Condominio

Nelle relazioni saranno affrontate le novità giurisprudenziali dell’ultimo anno in tema di condominio e prospettate anche ipotesi di riforma della vigente disciplina

di Redazione

Il 28 novembre si svolgerà nell’Aula magna del Tribunale di Como la decima edizione del Convegno 365 giorni in Condominio. Le due sessioni dei lavori, mattutina e pomeridiana, saranno moderate dal presidente R. Triola e dall’avvocato A. Colombo, che è anche il responsabile scientifico dell’evento.

Dopo i saluti istituzionali, interverranno i professori V. Cuffaro, P. Lisi, S. Villata e V. Colonna, il notaio M. Corona, i consiglieri della Corte di cassazione A. Scarpa e G.A. Chiesi e i magistrati R. Sperati, G. Rocchetti, P. Marzotti e C. Scarpa.

Nelle relazioni saranno affrontate le novità giurisprudenziali dell’ultimo anno in tema di condominio e prospettate anche ipotesi di riforma della vigente disciplina.

Se questo articolo è stato di tuo interesse ma non sei ancora abbonato a NT+ Condominio approfittane subito,prova 1 mese da € 4,90!Scopri di più
Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Gli ultimi contenuti di Appuntamenti