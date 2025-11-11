Il 28 novembre a Como la decima edizione del convegno 365 giorni in Condominio

Il 28 novembre si svolgerà nell’Aula magna del Tribunale di Como la decima edizione del Convegno 365 giorni in Condominio. Le due sessioni dei lavori, mattutina e pomeridiana, saranno moderate dal presidente R. Triola e dall’avvocato A. Colombo, che è anche il responsabile scientifico dell’evento.

Dopo i saluti istituzionali, interverranno i professori V. Cuffaro, P. Lisi, S. Villata e V. Colonna, il notaio M. Corona, i consiglieri della Corte di cassazione A. Scarpa e G.A. Chiesi e i magistrati R. Sperati, G. Rocchetti, P. Marzotti e C. Scarpa.

Nelle relazioni saranno affrontate le novità giurisprudenziali dell’ultimo anno in tema di condominio e prospettate anche ipotesi di riforma della vigente disciplina.