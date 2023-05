Il bilancio va approvato con delibera assembleare

La domanda

Per mancanza del numero legale in sede di assemblea, il nostro condominio non ha mai approvato i bilanci 2018 e 2019. Nella scorsa convocazione assembleare, l’amministratore non ha riportato all'ordine del giorno la loro approvazione, sostenendo che, avendo riscosso tutte le quote da parte dei condòmini, i bilanci erano da considerare implicitamente approvati. Io, invece, ritengo che sia necessaria comunque l'approvazione. Qual è il parere dell’esperto?