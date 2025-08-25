Il bonus mobili non è trasmissibile all’acquirente
Secondo le indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate, i bonus ancora fruibili sono intrasmissibili
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 25 agosto 2025
Occorre innanzitutto precisare che, per costante indicazione della prassi erariale (si veda la circolare 17/E/2015, risposta 4.6), le quote residue di detrazione ancora da fruire, relative al bonus mobili, sono intrasmissibili all’acquirente dell’abitazione, e questo anche nell’ipotesi in cui a quest’ultimo risultassero trasferite, con la cessione immobiliare, le ...