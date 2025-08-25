L'esperto rispondeCondominio

Il bonus mobili non è trasmissibile all’acquirente

Secondo le indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate, i bonus ancora fruibili sono intrasmissibili

di Silvio Rivetti

La domanda

Sono proprietario di un appartamento in un condominio. In tale condominio, nel corso degli anni, sono stati eseguiti lavori straordinari, che mi permettono ancora di fruire delle detrazioni fiscali. Nel 2023, ho ristrutturato il mio appartamento, fruendo del bonus casa e del conseguente bonus mobili. Quest’anno, vorrei vendere l’appartamento a mio figlio. Le rate delle detrazioni Irpef, ancora in essere per tutti questi interventi (lavori condominiali straordinari, bonus casa e bonus mobili), passeranno totalmente a beneficio di mio figlio o - nel caso dichiarassi nel rogito la volontà di trattenere per me una parte di queste detrazioni - resteranno in capo a me?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 25 agosto 2025

Occorre innanzitutto precisare che, per costante indicazione della prassi erariale (si veda la circolare 17/E/2015, risposta 4.6), le quote residue di detrazione ancora da fruire, relative al bonus mobili, sono intrasmissibili all’acquirente dell’abitazione, e questo anche nell’ipotesi in cui a quest’ultimo risultassero trasferite, con la cessione immobiliare, le ...

Correlati

Bonus casa 2025, perso oltre un quarto degli investimenti

Gli ultimi contenuti di L'esperto risponde