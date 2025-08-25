Il bonus mobili non è trasmissibile all’acquirente

La domanda

Sono proprietario di un appartamento in un condominio. In tale condominio, nel corso degli anni, sono stati eseguiti lavori straordinari, che mi permettono ancora di fruire delle detrazioni fiscali. Nel 2023, ho ristrutturato il mio appartamento, fruendo del bonus casa e del conseguente bonus mobili. Quest’anno, vorrei vendere l’appartamento a mio figlio. Le rate delle detrazioni Irpef, ancora in essere per tutti questi interventi (lavori condominiali straordinari, bonus casa e bonus mobili), passeranno totalmente a beneficio di mio figlio o - nel caso dichiarassi nel rogito la volontà di trattenere per me una parte di queste detrazioni - resteranno in capo a me?