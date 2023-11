Il condominio che sostituisce la delibera impugnata con una nuova paga le spese del giudizio di impugnazione di Giovanni Iaria

Il condominio che sostituisce una delibera invalida con una nuova dopo l’istaurazione del giudizio di impugnazione va condannato al pagamento delle spese processuali. Il principio è stato ribadito dalla Corte di appello di Napoli con la sentenza 3760/2023, pubblicata il 6 settembre 2023.

Il caso

La vicenda esaminata dai giudici partenopei riguarda l’impugnazione di una delibera da parte di alcuni condòmini relativa alle dimissioni dell’amministratore e alla nomina del nuovo gestore in quanto approvata senza il rispetto del quorum deliberativo previsto. Avendo il condominio provveduto alla sostituzione della delibera impugnata con una nuova conforme al dettato normativo, il Tribunale dichiarava la cessazione della materia del contendere e compensava le spese del giudizio.

Il giudice di primo grado riteneva rilevante ai fini della decisione sulle spese di lite la condotta extraprocessuale e processuale tenuta dal condominio, sia perché non era netta e chiara la procedibilità della domanda introdotta dai condòmini, sia perché, pur essendo, questi ultimi, stati costretti a impugnare la delibera ritenuta invalida, il condominio aveva prontamente proceduto alla revoca e alla sostituzione della stessa con altra avente lo stesso oggetto.

L’opposizione alla compensazione delle spese

I condòmini, ritenendo errata la decisione del Tribunale in merito alla compensazione delle spese processuali, proponevano appello invocando l’applicazione del principio della soccombenza virtuale, stante la mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 92 del Codice di procedura civile per la soccombenza reciproca (assoluta novità della questione trattata o gravi ed eccezionali ragioni).

La tesi dei condòmini è stata accolta dalla Corte di appello la quale, nel riformare la sentenza del Tribunale sul punto, ha condannato il condominio al pagamento delle spese del giudizio di primo grado. Secondo i giudici della Corte territoriale, la nuova delibera, approvata successivamente all’introduzione del giudizio di impugnazione della precedente, non può valutarsi come comportamento processuale spontaneamente assunto dal condominio per superare l’illegittimità del proprio deliberato.

La soccombenza virtuale

In questi casi, si legge nella sentenza, il criterio da adottare è quello della soccombenza virtuale che impone di fare una valutazione di tipo prognostico-ipotetico sul possibile esito del giudizio, e, all’esito, porre le spese a carico della parte che risulti verosimilmente soccombente. Nel caso di specie, hanno osservato i giudici, l’impugnazione della delibera era fondata, anche perché il condominio nel giudizio innanzi al Tribunale non aveva contestato la legittimità della domanda attorea in merito all’eccezione relativa al mancato rispetto del quorum previsto per l’approvazione, ma aveva semplicemente evidenziato di aver approvato, successivamente all’introduzione del giudizio, una nuova delibera, con all’ordine del giorno lo stesso oggetto di quella impugnata.

La nuova delibera era stata approvata dopo lo svolgimento della mediazione e dopo l’introduzione del giudizio, obbligando i condòmini ad affrontare le relative spese, al fine di evitare che la delibera viziata diventasse vincolante nei loro confronti. Da qui l’applicazione del principio di soccombenza virtuale e la condanna del condominio al pagamento delle spese processuali del giudizio di impugnazione della delibera.