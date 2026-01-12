Condominio nelle Corti di merito

Il Condominio nelle Corti di Merito

di Luigi Salciarini

N. 1220

Consulente Immobiliare

La sentenza in commento fonda la sua decisione in maniera praticamente esclusiva sulla presenza di una clausola del regolamento di condominio (riportata nella sua motivazione, e che si può leggere nel testo sopra riportato) secondo cui il posto auto viene assegnato solo ai condomini "residenti" con conseguente maggior aggravio dei costi di manutenzione per coloro che utilizzano in maniera più intensa le relative aree comuni. Da tale elemento (non contestato e non sottoposto al vaglio del Giudice) si fa discendere la validità della deliberazione condominiale che applica la citata norma regolamentare.

Il commento

La sentenza in commento fonda la sua decisione in maniera praticamente esclusiva sulla presenza di una clausola del regolamento di condominio (riportata nella sua motivazione, e che si può leggere nel testo sopra riportato) secondo cui il posto auto viene assegnato solo ai condomini "residenti" con conseguente maggior aggravio dei costi di manutenzione per coloro che utilizzano in maniera più intensa le relative aree comuni. Da tale elemento (non contestato e non sottoposto al vaglio del Giudice) ...

Consulente Immobiliare

Argomenti

I punti chiave

  1. Il commento
  2. La giurisprudenza
  3. La dottrina

Gli ultimi contenuti di Consulente Immobiliare