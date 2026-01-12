Il Condominio nelle Corti di Merito

La sentenza in commento fonda la sua decisione in maniera praticamente esclusiva sulla presenza di una clausola del regolamento di condominio (riportata nella sua motivazione, e che si può leggere nel testo sopra riportato) secondo cui il posto auto viene assegnato solo ai condomini "residenti" con conseguente maggior aggravio dei costi di manutenzione per coloro che utilizzano in maniera più intensa le relative aree comuni. Da tale elemento (non contestato e non sottoposto al vaglio del Giudice) si fa discendere la validità della deliberazione condominiale che applica la citata norma regolamentare.
Il commento
La sentenza in commento fonda la sua decisione in maniera praticamente esclusiva sulla presenza di una clausola del regolamento di condominio (riportata nella sua motivazione, e che si può leggere nel testo sopra riportato) secondo cui il posto auto viene assegnato solo ai condomini "residenti" con conseguente maggior aggravio dei costi di manutenzione per coloro che utilizzano in maniera più intensa le relative aree comuni. Da tale elemento (non contestato e non sottoposto al vaglio del Giudice) ...
Argomenti
I punti chiave
Eliminazione barriere architettoniche: le detrazioni ancora ammesse nel 2026
di Elena Ferrari – Dottore commercialista