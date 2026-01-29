Condominio nelle Corti di merito

Il Condominio nelle Corti di Merito

di Luigi Salciarini

N. 1221

Consulente Immobiliare

La sentenza in commento attiene ad una fattispecie che si verifica spesso all'interno dell'edificio in condominio (ma che, tuttavia, si pone in contrasto con la normativa condominiale). Nel caso specifico, i condomini hanno ritenuto di approvare in assemblea un bilancio che escludeva alcuni proprietari di garages dalla ripartizione di alcune spese.

Il commento

La sentenza in commento attiene ad una fattispecie che si verifica spesso all'interno dell'edificio in condominio (ma che, tuttavia, si pone in contrasto con la normativa condominiale).

Nel caso specifico, i condomini hanno ritenuto di approvare in assemblea un bilancio che escludeva alcuni proprietari di garages dalla ripartizione di alcune spese.

Tale decisione del consesso condominiale è stata impugnata davanti al Tribunale da un singolo condomino, sostenendo che una siffatta esclusione dalla ripartizione...

Consulente Immobiliare

Argomenti

I punti chiave

  1. Il commento
  2. La giurisprudenza
  3. La dottrina

Gli ultimi contenuti di Consulente Immobiliare