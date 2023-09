Il condominio paga i compensi al professionista incaricato dall'assemblea anche se la delibera è viziata di Giovanni Iaria

Nessuna pretesa può essere avanzata invece dal professionista consapevole del vizio della delibera 









Il diritto del professionista ad ottenere il pagamento dei compensi per l'attività svolta in favore di un condominio non viene meno se la delibera che lo ha incaricato è viziata in quanto approvata senza il rispetto del quorum deliberativo previsto. Lo ha precisato il Tribunale di Napoli con la sentenza 7008/2023, pubblicata il 7 luglio 2023.

La vicenda processuale

Un condominio proponeva opposizione contro un decreto ingiuntivo notificatogli da un ingegnere per il pagamento dei compensi professionali maturati per l'attività di consulenza dallo stesso prestata in favore dell'ente condominiale. Il decreto ingiuntivo era stato ottenuto sulla scorta di una delibera approvata all'unanimità con la quale l'assemblea condominiale aveva conferito al professionista l'incarico di redigere un progetto per la sistemazione della vela del palazzo e di verificare i danni esistenti sui balconi dell’edificio. L'incarico era stato successivamente confermato con lettera raccomandata inviata al professionista dall'allora amministratore del condominio.

Con l'opposizione, il condominio sosteneva che nessuna somma era dovuta al professionista in quanto la delibera che aveva conferito l'incarico era nulla per essere stata approvata senza il raggiungimento del quorum previsto. L'eccezione formulata dal condominio è stata rigettata dal Tribunale il quale ha dato ragione al professionista confermando la legittimità del decreto ingiuntivo da quest'ultimo ottenuto.

Non opponibile al terzo l'insussistenza del quorum

Nel decidere la controversia, il giudicante, dopo aver ricordato che l'eventuale difetto del quorum deliberativo deve essere fatto valere con l'impugnazione giudiziale della delibera nel termine dei trenta giorni previsto dall'articolo 1137 del Codice civile, ha osservato che il professionista rappresenta un soggetto terzo rispetto al condominio, per cui le vicende riguardanti la sussistenza o meno dei quorum deliberativi o l’eventuale successivo annullamento della relativa delibera, non possono essere in alcun modo a lui opponibili.

I terzi in buona fede che abbiano acquisito diritti in seguito a una delibera dell’assemblea, poi eventualmente dichiarata nulla dal giudice, non perdono alcuna delle loro garanzie derivanti da quel rapporto. In questi casi, ha continuato, il giudice partenopeo, si applica, per analogia, la norma dettata in materia societaria secondo la quale se viene pronunciata una sentenza che renda invalida una delibera del condominio, vengono fatti salvi i diritti acquistati, in buona fede, dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della delibera stessa.

Conclusioni

Lo stato di “buona” o “cattiva” fede, come affermato dalla Cassazione (sentenza 16695 del 2014), va verificato in un momento anteriore, ossia prima della firma del contratto. Nessuna pretesa può essere avanzata dal professionista se è consapevole che la delibera sulla scorta della quale sta ricevendo l’incarico è impugnabile perché viziata. Va considerato, invece, in buona fede e, pertanto, il suo contratto resiste anche ad eventuali sentenze di annullamento della delibera, tutte le volte in cui lo stesso non è al corrente delle cause di invalidità della decisione assunta dall'assemblea.