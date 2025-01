Il condominio parziale non intacca l’unitarietà

La domanda

Abito in una delle tre palazzine che compongono un condominio. Tale condominio è gestito da un unico amministratore, ha un solo codice fiscale e un solo conto corrente. L’assemblea è unica, e unico è anche il rendiconto. L’amministratore ha sostenuto varie spese di manutenzione relative a una delle tre palazzine, anticipandole, senza alcuna autorizzazione, dal nostro unico conto corrente condominiale, e poi ha chiesto ai singoli condòmini la rispettiva quota, che - al momento - non tutti hanno versato. In questa situazione - considerato che le spese di manutenzione e conservazione delle cose e degli impianti che servono solo una parte del fabbricato devono essere sostenute solo dai proprietari delle unità immobiliari utenti del bene, e non dagli altri, secondo l’articolo 1123, terzo comma, del Codice civile, e che sono state anticipate somme dal conto corrente condominiale - ho chiesto all’amministratore l’invio dei giustificativi di spesa e dei relativi piani di riparto. L’amministratore mi risponde che, trattandosi di spese di competenza di una palazzina diversa da quella in cui abito, e non di parti comuni, non posso visionare la documentazione richiesta. Chiedo quindi all’esperto se, in questa fattispecie, visto l’anticipo della spesa, la mia richiesta è corretta oppure se ha ragione l’amministratore.